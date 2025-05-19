دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الاتحاد للماء والكهرباء" عن شراكة استراتيجية مع شركة الإمارات للبترول "امارات"، تتيح من خلالها لمتعامليها كسب نقاط ولاء عند سداد فواتير الاستهلاك في إطار زمني محدد، وذلك عبر دمج برنامج الولاء "امكان" بمنصاتها الإلكترونية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الجانبين ببناء شراكات استراتيجية تضيف قيمة حقيقية للمتعاملين وتضع احتياجاتهم في صدارة اهتماماتهما، كما تشكل إنجازاً رائداً في قطاع المرافق بدولة الإمارات، إذ تُعد "الاتحاد للماء والكهرباء" هي أول مزود خدمات عامة على مستوى الدولة، يربط خدماته بمنصة مكافآت وطنية وبرنامج ولاء مخصص.

وبفضل هذا التعاون، سيتمكن متعاملو "الاتحاد للماء والكهرباء" من كسب نقاط ولاء قابلة للاستبدال لدى محطات "امارات" وشبكة واسعة من شركاء البرنامج، ما يحول المعاملات اليومية الاعتيادية إلى تجارب مجزية للمتعامل.

ويمنح "امكان" الذي طورته وتديره شركة الإمارات للبترول "امارات"، الأعضاء نقاطاً مقابل إنفاقهم اليومي، يمكنهم استخدامها عند التزود بالوقود في محطات "امارات"، وبمتاجرها، وعلى جميع الخدمات المتوفرة فيها، بالإضافة إلى عدد كبير من منافذ التسوق والمطاعم، المشاركة والمنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء": "يشكل متعاملينا بمختلف فئاتهم محور تركيزنا الاستراتيجي. وبعد مسيرة طويلة من تقديم خدمات كفؤة وموثوقة، نواصل اليوم ترسيخ مكانتنا كمزود خدمات عامة يضع المتعامل في صدارة أولوياته، من خلال الحفاظ على جودة وكفاءة الخدمة، وتقديمها بأسعار معقولة، مع السعي المستمر إلى طرح حلول مبتكرة تعزز رضا المتعامل".

وأضاف: "تأتي شراكتنا مع "امارات" تجسيداً عملياً لكيفية توظيف الابتكار في تحقيق قيمة حقيقية، حيث نكافئ المتعاملين على أنشطة يومية بسيطة مثل سداد فواتيرهم، ما يسهم في توثيق علاقتنا بهم، وتقديم تجربة ترتقي إلى مستوى تطلعاتهم وتعكس التزامنا الدائم بالتميز".

من جانبه، أكد سعادة علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول، أهمية هذه الشراكة، وقال: "يشكل تعاوننا مع الاتحاد للماء والكهرباء، خطوة محورية في توسيع نطاق برنامج "امكان" ليشمل الخدمات العامة الأساسية، ما يتيح للمتعاملين فرصة كسب مكافآت ملموسة مقابل معاملات يومية بسيطة مثل دفع الفواتير. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى بناء مستقبل أكثر تواصلاً وتركيزاً على المتعامل، حيث تمتزج القيمة مع السهولة ضمن تجربة موحدة ومتكاملة".

وأضاف: "في "امارات"، نؤمن بأن ولاء المتعاملين يستحق التقدير في جميع جوانب الحياة اليومية".

وتعكس هذه الشراكة رؤية موحدة بين "الاتحاد للماء والكهرباء" و"امارات"، لتقديم خدمات سلسة تركز على المتعامل، من خلال تكامل ذكي وتعاون تشغيلي فعال. وستحسب نقاط الولاء تلقائياً عبر المنصات الرقمية المعتمدة لـ"الاتحاد للماء والكهرباء"، إذا تم سداد الفواتير في إطار زمني محدد من تاريخ إصدارها.

ولا تقتصر هذه المبادرة على ما توفره من مزايا مادية للمستهلك، بل تمتد لتشمل تعزيز ممارسات ترشيد الاستهلاك، الأمر الذي يؤكد التزام "الاتحاد للماء والكهرباء" بدعم جهود الاستدامة طويلة الأمد.

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