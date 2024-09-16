أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، وقعت شركة "الاتحاد للقطارات للشحن"، التابعة لشركة "الاتحاد للقطارات"، المُطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مع "مجموعة تروجان للإنشاءات"، شركة الإنشاءات الرائدة في دولة الإمارات، والمختصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والهندسة المدنية والبناء في مختلف القطاعات، بهدف توفير خدمات النقل والحلول اللوجستية المتكاملة لمجموعة "تروجان للإنشاءات" عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بما ينسجم مع التزام "الاتحاد للقطارات للشحن" بتوفير حلول نقل لوجستية ومتطورة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية بمختلف مناطق الدولة، إذ ستسهم الشركة بموجب الاتفاقية في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بـ"مجموعة تروجان للإنشاءات" وتوسعة نطاق خدماتها وتعزيز موثوقيتها في الدولة.

من خلال هذه الشراكة، ستوفر شركة "الاتحاد للقطارات للشحن" خدمات الميل الأول والأخير المتكاملة، إذ ستعمل على نقل الأحجار والحصى من محاجر "مجموعة تروجان للإنشاءات" في رأس الخيمة والفجيرة عبر شبكة السكك الحديدية من ميناء الغيل الجاف في رأس الخيمة، إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، ومدينة دبي الصناعية، وذلك مع ضمان سلاسة وسهولة وكفاءة نقل البضائع. كما ستقدم "الاتحاد للقطارات للشحن" خدمات التخزين الآمن لمنتجات وبضائع "مجموعة تروجان للإنشاءات" في كل من ميناء الغيل الجاف الشمالي في رأس الخيمة، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، ومدينة دبي الصناعية.

وبهذا الصدد قال جونثر ج. فيرك الرئيس التنفيذي للاتحاد للقطارات للشحن: " تأتي هذه الشراكة في إطار جهودنا وحرصنا المستمر على تطوير الخدمات التي نقدمها لعملائنا لضمان مستويات عالية من الشمولية، مستفيدين من النجاح الذي حققناه على صعيد عمليات شحن البضائع. كما تنسجم الاتفاقية مع التزامنا بالمساهمة في تعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية في الدولة مع مراعاة كافة معايير الاستدامة والسلامة، من خلال توفير حلول نقل مبسطة وفعالة وموثوقة، عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية، التي تربط المراكز الصناعية بمختلف مناطق الدولة، والتي نعمل من خلالها على المساهمة في تقليل الشاحنات على الطرق، والحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن النقل البري، وهو ما يزيد من مساهمتنا في تعزيز النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية الشاملة في الدولة".

ومن جانبه قال محمد محمود الرئيس التنفيذي لشركة تروجان للمقاولات العامة : "يمثل هذا الاتفاق علامة فارقة في رحلة شركة تروجان لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخلق قيمة لشركائنا. نحن الآن قادرون على تبسيط عمليات اللوجستيات لدينا، مما يضمن استخدامًا أكثر فعالية للوقت والموارد والأصول."

كما يعكس هذا التعاون التزام الطرفين بالمساهمة في تحقيق "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050"، عبر تبني حلول لوجستية متكاملة لشحن البضائع عبر شبكة السكك الحديدية. لاسيما وأن شبكة "قطار الاتحاد" تلعب دوراً فاعلاً في تسهيل شحن البضائع بشكل آمن وموثوق وبطاقة استيعابية كبيرة، لتسهم في خفض حركة الشاحنات على الطرق، وبالتالي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل البري في الدولة بنسبة 21% سنوياً بحلول عام 2050، بما يعادل إزالة 8.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وجدير بالذكر أنه منذ تأسيسها أصبحت "الاتحاد للقطارات للشحن"، جزء لا يتجزأ من قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، حيث نجحت في استقطاب قاعدة واسعة من العملاء تدرك أهمية وجدوى النقل بالسكك الحديدية. وبما ينسجم مع حرصها على تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، ساهمت الشركة في وضع معايير وحلول نقل جديدة ومبتكرة ومستدامة، تقدم من خلالها خدمات قيمة واستثنائية لمحفظة عملائها التي تضم شريحة واسعة من الشركات.

نبذة عن الاتحاد للقطارات:

تأسست الاتحاد للقطارات بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لتتولى إدارة تطوير وبناء وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لنقل البضائع والركاب. وتعتبر شبكة السكك الحديدية جزء من "مشاريع الخمسين" أكبر مشروع لترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً القادمة.

ساهمت الاتحاد للقطارات بترسيخ مكانة شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية كوسيلة نقل آمنة ومستدامة وموثوقة، إذ تعمل الشركة منذ العام 2016 على تشغيل مسار لنقل حبيبات الكبريت من مواقع الإنتاج في شاه وحبشان لنقاط التصدير من ميناء الرويس. وفي عام 2023 تم تدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تمتد لحوالي 900 كيلومتر لتربط الإمارات السبع، من الغويفات إلى الفجيرة. كما أطلقت الشركة العمليات التشغيلية لقطار البضائع على مستوى الدولة. كما تواصل الاتحاد للقطارات تطوير خدمات نقل الركاب ليتم تشغيلها على متن الشبكة ذاتها في المستقبل.

وتربط شبكة السكك الحديدية الوطنية إمارات الدولة بما فيها المراكز السكنية والصناعية والتجارية بإحدى عشرة محطة للشحن بالسكك الحديدية، تضم أربعة موانئ رئيسية. وتشمل المحطات محطة الرويس الداخلية، وميناء الرويس، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، وميناء خليفة، و مدينة دبي الصناعية، وميناء جبل علي، وميناء الغيل الجاف، وميناء الفجيرة، والغويفات، وشاه، وحبشان.

نبذة عن تروجان للمقاولات العامة

شركة تروجان للمقاولات العامة، إحدى شركات مجموعة تروجان للانشاءات هي اسم مشهور مجال الإنشاءات والمقاولات. وقد نفّذت الكثير من أبرز المشاريع في مجال الانشاءات و المقاولات في قطاعات المقاولات والبنية التحتية. وتضم الشركة مجموعة كبيرة من المصانع الحديثة والتجهيزات المتطورة، إلى جانب فريق مؤلف من أكثر من 20.000 خبير وموظف وعامل. كما تشتهر بتخطي توقعات العملاء في كافة المشاريع التي التزمت بها عبر ضمان أعلى مستويات الجودة، والتسليم ضمن الوقت المحدد، مع التركيز على التميز والصحة والسلامة و البيئة في كل أعمالها .

نبذة عن مجموعة تروجان للانشاءات

صنفت مجموعة تروجان للانشاءات ضمن المجموعة الانشائية رقم "1" في دولة الامارات و الشرق الأوسط , وحققت المستوى "A" في تقييم .MSCI ESGتعتبر شركة تروجان تابعة لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع , التي تتكون من عدة شركات رائدة في مجال الصناعة التي تساهم في تعزيز الامكانات لبناء مجتمعات مستدامة.

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