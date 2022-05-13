عن فئتي أفضل شريك في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة

تضاف الجائزتين إلى محفظة جوائز التميز المرموقة التي حصدتها الشركة في مختلف المجالات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن حصولها على جائزة أفضل شريك في مجال الاستدامة، والمركز الثاني عن فئة الحفاظ على البيئة ضمن جائزة دبي للنقل المستدام 2021، إحدى مبادرات هيئة الطرق والمواصلات.

ويأتي هذا التكريم لقاء التزام الشركة في تبني الحلول المستدامة لتقليل الازدحام المروري والمحافظة على البيئة ورفع مستويات سلامة التنقل من خلال مشروعها الوطني والاستراتيجي "قطار الاتحاد"، وعن مبادرتها "استدامة البيئة في المشروع".

وبهذا الصدد قال محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات:" نفخر بفوزنا ضمن جائزة دبي للنقل المستدام 2021 عن فئتي "أفضل شريك في مجال الاستدامة" و"الحفاظ على البيئة" والذي يأتي حصيلة جهودنا المستمرة في الشركة التي نلتزم من خلالها في تطبيق أفضل الممارسات على صعيد الاستدامة وحماية البيئة ، وستضاف هذه الجائزة إلى جوائز التميز المرموقة الأخرى التي حصلنا عليها خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات".

"وأضاف المرزوقي: " إن المكانة التي حققتها الشركة على صعيد تطوير مشروع "قطار الاتحاد" هي بفضل دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات و في ظل توجيهات وقيادة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة، ويعد التكريم إضافة جديدة لحصيلة الإنجازات التي حققناها منذ بدء تطوير المشروع وهو بمثابة حافز لجميع الموظفين والعاملين في المشروع لمواصلة العمل بوتيرة متسارعة وفق أفضل المعايير المعتمدة دولياً ووفق الجدول الزمني المعتمد ".

وتابع المرزوقي: "وفي هذه المناسبة نتوجه بالشكر إلى هيئة الطرق والمواصلات على جهودها المميزة من خلال الجائزة والتي تسهم من خلالها في تكريم المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لقاء تميزهم في مجال الاستدامة وتحفزهم على تعزيز مساهمتهم في الترويج للنقل المستدام من خلال تطوير وإدارة أنظمة طرق ونقل متكاملة ومستدامة بمستوى عالمي".

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد للقطارات حصلت منذ بدء تطوير مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية على العديد من جوائز التميز المرموقة، حيث حصلت مؤخراً على جائزة المشاريع- الفئة الذهبية من مجلس الأعمال الدولي بهارفارد للعام 2022، وجائزة فئة الاستدامة ضمن جوائز التميز الدولية في المسؤولية المجتمعية ، وجائزة "العالم الأخضر العالمية 2022". من المنظمة الخضراء الدولية .

#بياناتحكومية

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نبذة عن الاتحاد للقطارات (www.etihadrail.ae):

تم تأسيس شركة الاتحاد للقطارات في يونيو من عام 2009 عملاً بالمرسوم الاتحادي رقم 2، لتعمل على تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم إنشاء شبكة سكك حديدية لربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، والتي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المخطط إنشاؤها للربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى التي تم تشغيلها وتسليمها وفقاً للميزانية والوقت المحددين، وتقدر بمسافة 264 كم وهي مخصصة لنقل حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى نقطة التصدير في الرويس.

وتربط المرحلة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية عبر الغويفات، كما تربط إمارات الدولة بعضها ببعض، وتربط مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، وموانئ خليفة وجبل علي والفجيرة على الساحل الشرقي للدولة.

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