ستستمر فيزا في كونها الشريك الحصري لجميع بطاقات ضيف الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توفير الابتكار في تجربة الدفع ومزايا لا مثيل لها لحاملي البطاقات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة فيزا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وضيف الاتحاد، برنامج الولاء الحائز على جوائز متعددة والتابع للاتحاد للطيران، بتجديد اتفاقهما الحصري للعلامة التجارية المشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 7 سنوات.

وتتيح هذه الشراكة لبرنامج ضيف الاتحاد مواصلة تطوير بطاقات العلامات التجارية المشتركة الخاصة به مع الشركاء الماليين الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز الابتكار في نظام الدفع في الدولة.

ومن شأن منصة فيزا العالمية ومزايا البطاقة التي لا مثيل لها أن تعزز نمو برنامج ضيف الاتحاد. ومع استمرار اتجاهات السفر العالمية والإماراتية في الارتفاع، ستوفر هذه الشراكة لعملاء ضيف الاتحاد مزايا إضافية تتضمن وسيلة دفع آمنة مع مزايا كسب الأميال ومكافآت مختلفة مثل زيارة صالات الانتظار في المطارات العالمية. كما يستفيد حاملو البطاقة من خدمات مميزة منها المساعد الخاص والتأمين وغيرها.

تفتخر الاتحاد للطيران بعدد من الشراكات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تمكينها من خلال شراكة العلامة التجارية المشتركة مع فيزا. ونتيجة لذلك، يمكن لحاملي بطاقات ضيف الاتحاد ذات العلامة التجارية المشتركة الحصول على مكافآت من خلال الإنفاق اليومي باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم، مما يجعل تجربة السفر أكثر جاذبية.

وتكمل هذه الشراكة رحلة النمو الحالية للاتحاد للطيران حيث تواصل شركة الطيران توسيع شبكة وجهاتها العالمية، مما يوفر لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد خيارات أكبر للوجهات عند إنفاق مكافآتهم.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: "مع أكثر من 9 ملايين عضو على مستوى العالم، يقدم برنامج ضيف الاتحاد لأعضائنا وضيوفنا تجربة سفر ونمط حياة مجزية للغاية. باعتبارنا علامتين تجاريتين عالميتين رائدتين وموثوقتين، نحن فخورون بتجديد شراكتنا الحصرية مع فيزا، مما يمنحنا المزيد من القدرة على تعزيز وتحسين برنامج ضيف الاتحاد لأعضائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء محليًا أو أثناء سفرهم حول العالم مع الاتحاد للطيران، ما يمثّل مجموعة مثيرة من المزايا التي نضيفها إلى خدماتنا في إطار تعزيز مكانة برنامج ضيف الاتحاد كبرنامج ولاء رائد في مختلف أنحاء العالم."

من جهتها، علّقت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لشركة فيزا ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي، على الموضوع بالقول: "لا تعمل هذه الشراكة على تعزيز مكانة فيزا كشركة رائدة عالميًا في العلامات التجارية المشتركة لشركات الطيران فحسب، بل تعزز أيضًا قدرتنا على توفير قيمة استثنائية للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقريبًا، سيتمكن حاملو بطاقات فيزا ضيف الاتحاد من الاستمتاع بمنتجات ومزايا الدفع الجديدة المريحة والآمنة لدى أكثر من 100 مليون متجر لدينا حول العالم. ويسعدنا تجديد شراكتنا مع برنامج ضيف الاتحاد لمدة سبع سنوات أخرى، ونتطلع إلى تقديم المزيد من القيمة لعملائنا وضيوف الاتحاد، مع استمرار شركة الطيران وبرنامج الولاء الخاص بها بالتطور والنمو."

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نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

نبذة عن فيزا

تعد Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية عبر أكثر من 200 دولة. مهمتها هي ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترفع مستوى الجميع في كل مكان، ونعتبر أن سهولة التصرف بالأموال هو أساس مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة About Visa, visamiddleeast.com/blog و @Visacemea.