أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للطيران وسبا "بي ريلاكس"، العلامة الرائدة عالمياً في تزويد خدمات السبا في المطارات، عن افتتاح مقر جديد داخل صالة الانتظار التابعة للناقلة في مطار زايد الدولي في أبوظبي، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تتعاون فيه الشركتان. ومن موقعه المبتكر في مبنى المسافرين A في مطار زايد الدولي، يوفر السبا تجربة رفاهية فريدة ومتناغمة للمسافرين على الدرجات الممتازة عبر هذه البوابة العالمية للسفر.

ويعد السبا الجديد أكثر من مجرد مكان للاسترخاء، حيث يجسد الرؤية المشتركة لكل من "بي ريلاكس" والاتحاد للطيران لجعل الرفاهية والعافية جزءاً من صميم تجربة السفر. ويستقبل السبا ضيوف صالات الانتظار التابعة للاتحاد وكل المسافرين العابرين، ويدعوهم لتجربة مستوى جديد من الاسترخاء أثناء السفر دون الحاجة للحجز المسبق أوعضوية حصرية.

في هذه المناسبة، صرّح تركي الحمادي، رئيس قسم المنتج والضيافة في الاتحاد للطيران، قائلاً: "سواء كنت مسافراً من أبوظبي أو مسافر عبور بين رحلتين، يسعدّنا أن نرحب بضيوفنا للاستمتاع بخدمات سبا "بي ريلاكس" الموجودة داخل صالتنا الممتازة. وعندما يتعلق الأمر بالتدليل، فإن شراكاءنا في "بي ريلاكس" خبراء في تقديم تجربة مريحة ومجددة للطاقة. وتم توقيت الخدمات بشكل مرن للسماح للضيوف بالاستفادة بأكبر قدر ممكن من وقتهم في المطار للوصول إلى وجهاتهم النهائية وهم في قمة الحيوية."

سيحظى المسافرون على مقصورة الإيوان والدرجة الأولى بخدمة مجانية للسبا قبل السفر، فيما يمكن لكافة المسافرين الاستمتاع بالخدمة مقابل بدل محدد.

ويقدّم السبا مستوى جديد من الخدمات من خلال شراكة حصرية مع علامتين رائدتين: "فالمونت"، الاسم الرائد في مجال العناية المتميزة بالبشرة، والتي تقدم منتجات وعلاجات حصرية للوجه، و"فيليب مارتنز"، العلامة الايطالية الشهيرة المتخصصة بالعطور، والتي تقدّم أرقى منتجات العناية بالجسم والشعر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين الاستماع بجلسات تدليك على مقاعد خاصة تحمل توقيع "بي ريلاكس"، وجلسات تدليك لكامل الجسم، وخدمات العناية بالشعر والأظافر، وخدمات الحلاقة، وتجربة حمام "بودي فل"، وجلسات السوفرولوجيا الفريدة بالتعاون مع "ريسورس باريس".

وتضع هذه الشراكة معياراً جديداً في مفهوم رفاهية السفر، حيث تجمع بين تجربة صالة الانتظار وتجربة السبا لتوفير أقصى درجات الراحة تحت سقف واحد. وتعد هذه الفكرة الأولى من نوعها ل"بي ريلاكس".

وعلّق فريدريك بريست، الرئيس التنفيذي ومؤسس "بي ريلاكس": "يحدوني الحماس ونحن ننطلق بهذه الشراكة الاستراتيجية، حيث ترسم شراكتنا مع صالات الاتحاد للطيران الممتازة وخبرتنا الرائدة في مجال رفاهية السفر فصلاً جديداً في مسيرة "بي ريلاكس."

وأضاف: " يأتي هذا المشروع في الوقت المثالي، بينما نحتفل هذا العام بالذكرى العشرين على تأسيس علامتنا، فهو لا يفتح أفاقاً جديدة لعلامتنا وحسب، بل يجسّد مستقبل رفاهية السفر للعالم."

وتلتزم "بي ريلاكس" في جعل الرفاهية جزءاً أساسياً في الحياة اليومية. ويكرس السبا من خلال فروعه التي تقارب ال40 حول العالم، جهود الشركة بتطوير العلاجات والمنتجات وبناء مجتمع يركز على العناية بالنفس والرفاهية. ويكمن سر عروض "بي ريلاكس" في سهولة الوصول لخدمات السبا وتوافرها، حيث تم تصميمها لتناسب أكثر الجداول انشغالاً، سواء كان ذلك جلسات تدليك سريعة على كرسي الاسترخاء لمدة 15 دقيقة أو علاج أكثر ترفاً لكامل الجسم.

جميع المسافرين على دعوة لزيارة سبا الاتحاد من "بي ريلاكس"، الواقع في مبنى المسافرين A، بين صالتي المغادرة C و Dبجانب بوابة C27 والمتصلة بصالة الأعمال التابعة للاتحاد للطيران. يفتح السبا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مقدماً خدمات الاسترخاء والرفاهية للجميع.

لمزيد من المعلومات حول "بي ريلاكس" وباقة الخدمات، يرجى زيارة الموقع: www.berelax.com

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