أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن توسيع شبكتها العالمية لتضم ثلاث وجهات جديدة، مع إضافة رحلات موسمية إلى قازان، روسيا، اعتبارًا من ديسمبر من هذا العام، وكراكوف في بولندا، وصلالة في عُمان، في صيف 2026. وتُتيح هذه الوجهات الجديدة للضيوف المزيد من فرص اكتشاف مدن فريدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

تُضفي كلٌ من كراكوف وصلالة وقازان لمسةً مميزةً على شبكة الاتحاد، بدءًا من المواقع التراثية المُدرجة في قائمة اليونسكو في بولندا، والمناظر الطبيعية الخضراء المُنعشة في عُمان، وصولًا إلى مدينة نابضة بالحياة على ضفاف نهر الفولغا في روسيا.

وتواصل الاتحاد للطيران تعزيز وجودها عالميًا لربط أبوظبي مباشرةً بالوجهات التي يرغب الناس بزيارتها، والترحيب بالمزيد من الزوار لاستكشاف عاصمة دولة الإمارات.

وقد احتفلت الاتحاد في وقت سابق من هذا العام بإطلاق رحلاتها الافتتاحية إلى أربع وجهات جديدة، وهي براغ، وارسو، سوتشي وأتلانتا، وتعتزم إضافة 13 وجهة أخرى قبل نهاية العام.

الوجهات الجديدة

كراكوف، بولندا: مع انطلاق الرحلات في 16 يونيو 2026، ستكون كراكوف الوجهة الثانية للاتحاد للطيران في بولندا، بعد إطلاق رحلاتها الناجحة إلى وارسو في يونيو من هذا العام. وسيستمتع زوار كراكوف باستكشاف الأبراج القوطية وقصور عصر النهضة وثقافة المقاهي النابضة بالحياة في قلب الساحة الرئيسية التي تعود إلى العصور الوسطى. أو يمكنهم الانطلاق منها لزيارة جبال تاترا الخلابة.

صلالة، عُمان: تنطلق رحلات الاتحاد للطيران إلى واحة الصيف في شبه الجزيرة العربية في 21 مايو 2026. وخلال موسم الخريف، تتألق صلالة باللون الأخضر الزمردي، مع جبالها المغطاة بالضباب وشلالاتها المنعشة وهوائها الساحلي العليل، وهي تعتبر الملاذ المثالي للعائلات في منطقة الخليج، وجوهرة خفية للمسافرين من أوروبا أو آسيا الذين يتطلعون إلى استكشاف أماكن جديدة.

قازان، روسيا: تطلق الاتحاد في 4 ديسمبر 2025 رحلات جديدة إلى إحدى أسرع مراكز التكنولوجيا والرياضة نموًا في روسيا وهي منطقة تتارستان. يعكس كرملين قازان ومساجدها وكاتدرائياتها قرونًا من التراث التتري الروسي، بينما تستضيف مواقعها العصرية فعاليات عالمية.

مع وجود كراكوف وصلالة وقازان على خريطة وجهاتها، ستُشغّل الاتحاد للطيران رحلاتها إلى أكثر من 90 وجهة حول العالم، مُقدّمةً لضيوفها خدمةً حائزة على جوائز على متن أسطولها الحديث، ورحلات ربط سلسة عبر مطار زايد الدولي.

التذاكر متاحة الآن للبيع على الموقع الإلكتروني etihad.com.

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