برنامج يجمع بين الكفاءة الرقمية والخدمة الشخصية

مبادرة تعكس التزام الاتحاد للطيران بشراكاتها المؤسسية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن إطلاق برنامج سفر جديد للشركات مُصمم لتعزيز تجربة سفر الأعمال، وذلك خلال معرض سوق السفر العربي 2025، ليعكس تطوراً ملحوظًا في عروض سفر الشركات التي تُقدمها الاتحاد.

يُقدم برنامج "الاتحاد للأعمال" منصة رقمية مُبتكرة تُبسط إدارة سفر الشركات مع توفير مزايا مُخصصة بناءً على متطلبات كل شركة، تتضمن بوابة شاملة لإدارة السفر، وعمليات حجز مُبسطة، وخيارات دعم مُخصصة.

في هذه المناسبة، صرّح خافيير أليا، نائب رئيس لشؤون المبيعات العالمية والتوزيع في الاتحاد للطيران: "تتطلب بيئة الأعمال اليوم حلول سفر فعالة وقابلة للتكيف. ويُؤكد هذا البرنامج الجديد التزامنا بدعم شركائنا من الشركات بحلول تُلبي احتياجاتهم المُتغيرة.

يوّفر البرنامج للشركات مجموعة من المزايا التي تتزايد مع حجم متطلباتها لرحلات الأعمال، بما في ذلك أسعار خاصة للشركات، وخدمات ذات أولوية، ومرونة في الحجز. أما بالنسبة للشركات الأكبر حجمًا، فيتضمن البرنامج ميزات إضافية مثل إدارة حسابات وحلول سفر مُخصصة.

وأضاف أليا: "لقد ركزنا على إنشاء برنامج يُقدم قيمة حقيقية للشركات بجميع أحجامها. سواءً كانت شركة ناشئة أو شركة ضخمة متعددة الجنسيات، فقد صممنا عروضنا لدعم نجاحها".

تُمكّن المنصة الرقمية الشركات من إدارة برامج سفرها بكفاءة، من خلال ميزات تشمل تتبع الأداء، وإعداد التقارير الآلية، وإدارة مبسّطة للنفقات وذلك عبر بوابة مخصصة للشركات.

للمزيد من المعلومات حول حلول سفر الشركات من الاتحاد، تفضل بزيارة etihadforbusiness.com.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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