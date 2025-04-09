بيشاور تُصبح رابع وجهة للاتحاد للطيران في باكستان، والسادسة عشرة التي تُعلن عنها الشركة في عام 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تُوسّع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، شبكتها العالمية بشكل أكبر مع إطلاق رحلات يومية إلى بيشاور في باكستان، ابتداءً من 29 سبتمبر 2025.

سيربط المسار الجديد مطار زايد الدولي في أبوظبي (AUH) بمطار باشا خان الدولي (PEW) في بيشاور، مما يُتيح رحلات ربط سلسة إلى وجهات الاتحاد المتنامية.

وتُعدّ بيشاور، المدينة الغنية بالتاريخ والثقافة، مركزاً حيوياً للسفر المحلي والدولي. ويدعم مطارها، بفضل موقعه الاستراتيجي، المسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء، لتصبح بيشاور رابع وجهة مباشرة للاتحاد للطيران إلى باكستان إلى جانب كراتشي وإسلام آباد ولاهور.

ستُشغّل الاتحاد للطيران هذه الرحلات على متن طائراتها الحديثة من طراز إيرباص A320، التي تضم ثمانية مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية، مما يضمن للمسافرين الاستمتاع بخدمات الاتحاد الحائزة على جوائز على متن الطائرة. وستنطلق الرحلات مع خمس رحلات أسبوعية قبل أن تصبح يومية اعتباراً من 22 نوفمبر 2025.

في هذه المنلسبة، علّق أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "يسرّنا تعزيز حضورنا في باكستان بإطلاق خدمتنا اليومية بين أبوظبي وبيشاور. تعكس هذه الوجهة الجديدة التزامنا بتوفير سبل ربط حيوية للمسافرين بين باكستان ودول الخليج وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وإلى جانب خدماتنا الجديدة إلى بيشاور، سنزيد عدد رحلاتنا إلى كاراتشي لتصبح 17 رحلة أسبوعية ابتداء من 1 أكتوبر."

ويأتي هذا التوسع في أعقاب الإضافة الأخيرة لأديس أبابا إلى شبكة الاتحاد للطيران، ويمثل الوجهة السادسة عشرة الجديدة للشركة في عام 2025. فإلى جانب بيشاور، أعلنت الاتحاد للطيران عن وجهات جديدة إلى براغ ووارسو والجزائر وتونس وأتلانتا، بالإضافة إلى زيادة عدد رحلاتها إلى مدن أوروبية رئيسية، بما في ذلك باريس وميلانو ومانشستر وفرانكفورت وزيوريخ ومدريد. كما ستضاعف الشركة رحلاتها إلى نيروبي، كينيا، مع ثماني رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 1 أكتوبر.

ومع هذه الشبكة المتنامية، يوفر برنامج الاتحاد للطيران للتوقف في أبوظبي للمسافرين فرصًا أكبر لاستكشاف المدينة وتحويل رحلة التوقف إلى إقامة لا تُنسى مع ما يصل إلى ليلتين مجانيتين في فنادق فاخرة.

جدول الرحلات بين أبوظبي وبيشاور ابتداء من 29 سبتمبر – بالتوقيت المحلي

الطائرة أيام الرحلات موعد الهبوط الوجهة موعد الاقلاع المصدر رقم الرحلة A320 / 32T الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة، الأحد 06:55 بيشاور 02:45 أبوظبي EY 276 A320 / 32T الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة، الأحد 11:15 أبوظبي 08:50 بيشاور EY 277

جدول الرحلات بين أبوظبي وبيشاور ابتداء من 22 نوفمبر – بالتوقيت المحلي

الطائرة أيام الرحلات موعد الهبوط الوجهة موعد الاقلاع المصدر رقم الرحلة A320 / 32T يومية 06:55 بيشاور 02:45 أبوظبي EY 276 A320 / 32T يومية 11:15 أبوظبي 08:50 بيشاور EY 277

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