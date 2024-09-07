جزء من استراتيجية الاتحاد للنمو، إضافة أسواق جديدة في أوروبا

دعم جهود تعزيز السياحة إلى أبوظبي

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – تستعد الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، للتوسّع في شبكة وجهاتها مع إضافة وجهتين مثيرتين - وارسو في بولندا وبراغ في جمهورية التشيك، لتكون هذه المرة الأولى التي تشغّل شركة الطيران رحلات مباشرة إلى هاتين الدولتين.

ابتداءً من الثاني من يونيو 2025، ستشغّل الاتحاد للطيران أربع رحلات أسبوعية إلى كل من وارسو وبراغ، ما يسمح للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه من الوصول بكل يُسّر إلى هاتين العاصمتين الأوروبيتين المهمتين. وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار جهود الاتحاد المستمرة لتوسيع شبكة وجهاتها الأوروبية.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات على طائرات الاتحاد للطيران الحديثة من طراز بوينج 787 دريملاينر، لتوفير أقصى درجات الراحة مع 28 مقعد على درجة الأعمال و262 مقعد على الدرجة السياحية.

وصرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "نحن متحمسون لإضافة وارسو وبراغ إلى شبكة وجهاتنا، ما يعكس التزامنا بالتوسع إلى أسواق جديدة وحيوية. لا توسّع هذه الطرق من شبكة وجهاتنا فحسب بل تقدّم فرصة مهمة لتعزيز العلاقات مع هذين البلدين وجذب المزيد من الزوار إلى أبوظبي. ونعتبر هذه الخطوة أساسية في استراتيجية نمونا، وتدعم السياحة ورؤية الإمارات للمستقبل."

وتعتبر بولندا وجمهورية التشيك مصدرين مهمين للسياح بالنسبة لدولة لإمارات، فتأتي الرحلات المباشرة من وارسو وبراغ لتوفّر للمسافرين من البلدين خيارات سفر أكثر راحة وسلاسة لاستكشاف معالم أبوظبي المذهلة، من شواطئها الرائعة إلى تراثها الثقافي العريق ومرافقها الترفيهية العالمية.

وبفضل موقعها الاستراتيجي والمحوري عالمياً، توفر أبوظبي ربطا سلساً لشبكة الاتحاد للطيران المتنامية، حيث ستفتح الرحلات الجديدة طريقاً مباشراً إلى أهم الوجهات عبر منطقة الشرق الأوسط، وآسيا و شبه القارة الهندية وأستراليا. سواء كان السفر بغرض العمل أو الترفيه، سيتمكن الضيوف من الوصول بكل يسّر إلى المدن الكبرى مثل سيدني ومومباي، وبانكوك، والرياض. ويعزّز مطار زايد الدولي العالمي بخدماته المبتكرة إلى جانب خدمات الاتحاد، من تجربة السفر ما يجعل أبوظبي بوابة مهمة بين أوروبا وعدد من أهم الأسواق العالمية.

وسيحظى المسافرون إلى أوروبا بفرصة استكشاف وارسو، حيث تجمع العاصمة البولندية بين سحر الحداثة وأناقة التاريخ. والتعرف على براغ، عاصمة جمهورية التشيك التي تتميز بروعة أبنيتها ومشهدها الثقافي المليء بالحياة.

وارسو

تجمع العاصمة البولندية بين الإرث التاريخي الغني والحياة الحيوية العصرية. بعد أن أُعيد بناؤها بالكامل عقب الحرب العالمية الثانية، أصبح مركزها التاريخي موقعاً للتراث العالمي لليونسكو، ليكون بمثابة شاهد على مرونة المدينة. ومع مشهدها الثقافي النابض، وقصورها المذهلة، ومعمارها العصري، تُعد وارسو مدينة نابضة بالحياة تقدم للزوار فرصة للتعمق في ماضي بولندا العريق ومستقبلها الطموح.

براغ

تتميّز براغ، عاصمة جمهورية التشيك، بسحر الحكايات الخيالية وروعة المباني. تُعرف بمبانيها من العصور القوطية والباروكية والرومانية، بما في ذلك قلعة براغ الشهيرة وجسر تشارلز، وهي ملاذ لعشاق التاريخ ومحبي الثقافة على حد سواء. من ساحة المدينة القديمة الساحرة إلى مشهدها الفني النابض، تُعد براغ مدينة يندمج فيها الماضي والحاضر بانسيابية، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذباً في أوروبا.

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جدول رحلات براغ – بالتوقيت المحلي. ابتداء من 2 يونيو 2025

عدد الرحلات وقت الوصول وقت الإقلاع مطار الوصول مطار الإقلاع رقم الرحلة أربع رحلات أسبوعية 07:15 02:50 براغ أبوظبي EY155 أربع رحلات أسبوعية 19:05 11:20 أبوظبي براغ EY156

جدول رحلات وارسو – بالتوقيت المحلي. ابتداء من 3 يونيو 2025

عدد الرحلات وقت الوصول وقت الإقلاع مطار الوصول مطار الإقلاع رقم الرحلة أربع رحلات أسبوعية 06:50 02:45 وارسو أبوظبي EY159 أربع رحلات أسبوعية 19:00 11:15 أبوظبي وارسو EY160

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