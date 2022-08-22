11 رحلة أسبوعية تربط أبوظبي بنيويورك اعتبارًا من 15 نوفمبر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- تسعى الاتحاد للطيران لتسهيل حركة السفر إلى الولايات المتحدة هذا الشتاء من خلال زيادة أعداد الرحلات إلى نيويورك.

واعتبارًا من 15 نوفمبر، ستضيف الاتحاد للطيران أربع رحلات أسبوعيًا بين أبوظبي ونيويورك، ليرتفع عدد الرحلات إلى 11 رحلة أسبوعية من دون توقف إلى مطار جون أف كينيدي.

وستتم خدمة الرحلات الجديدة عبر طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر، فيما ستتواصل خدمة الرحلات القائمة عبر طائرة إيرباص A350 الجديدة، والتي تم تخصيصها لخدمة نيويورك منذ شهر يونيو الفائت. وتعد هاتين الطائرتين من الطرازات الأكثر كفاءة في العالم، من حيث استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، مقارنة مع الجيل السابق من الطائرات عريضة البدن.

وستتيح تلك الزيادة للمسافرين مزيدًا من الخيارات والمرونة بين أبوظبي ونيويورك، وتأتي في الوقت الأمثل قبيل انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، والذي يقام في جزيرة ياس بأبوظبي بين 17 و20 نوفمبر 2022.

كما سيستفيد المسافرون من إمكانية الربط بين نيويورك وشبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران التي تضم 70 وجهة، والذي سيصبح أكثر سهولة وخاصة بالنسبة للوجهات في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، فضلا عن إمكانية الربط ما بعد نيويورك إلى ومن 46 وجهة على امتداد الأمريكتين، عبر شريك الاتحاد بالرمز جيت بلو ومقرّها نيويورك.

وفي هذا الخصوص، تحدّث أليكس فيذرستون، نائب الرئيس لشؤون التخطيط للشبكة والتحالفات، قائلاً: "تحرص الاتحاد للطيران على تعزيز شبكة وجهاتها هذا الشتاء لتوفّر المزيد من الخيارات أمام الضيوف إلى الوجهات الرئيسية على امتداد شبكتنا سواءً بقصد العمل أو الترفيه."

"تواصل خدماتنا إلى نيويوك أداءها القوي وسجلت هذا الصيف رقمًا قياسيًا من حيث إقبال المسافرين والطلب على السفر. ويسرّ الاتحاد المضي أبعد في الاستثمار في هذه السوق من خلال تعزيز أعداد الرحلات قبيل ذروة السفر لموسم الشتاء."

وتجدر الإشارة إلى ميزة التخليص المسبق لوثائق الهجرة والجوازات الأمريكية التي سيحظى بها مسافرو الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي، وهو المركز الوحيد التابع لحماية الحدود والجمارك الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. ويتيح للمسافر تخليص أوراقه في أبوظبي قبل الوصول إلى الولايات المتحدة ما يجنبه الوقوف في طوابير الانتظار لاحقًا عند وصوله للأراضي الأمريكية.

بفضل الإضافة الأخيرة، سيصل أعداد الرحلات التي توفّرها الاتحاد للطيران خلال موسم الشتاء إلى وجهاتها الأمريكية شيكاغو ونيويورك مطار جون كينيدي وواشنطن إلى 25 رحلة أسبوعيًا، لتزيد مقاعد الدرجات الممتازة إلى أكثر من 50 بالمئة مقارنة مع موسم شتاء العام الماضي 2021.

جدول الرحلات بين أبوظبي ونيويورك، اعتبارًا من 15 نوفمبر 2022:

رقم الرحلة مكان المغادرة وقت المغادرة مكان الوصول وقت الوصول نوع الطائرة مواعيد الرحلات EY101 أبوظبي 10:25 نيويورك 16:10 A350 يوميًا EY100 نيويورك 22:00 أبوظبي 19:30 (+1) A350 يوميًا EY103 أبوظبي 03:55 نيويورك 09:45 B787-9 الثلاثاء، الخميس، السبت، الأحد EY102 نيويورك 14:00 أبوظبي 11:30 (+1) B787-9 الثلاثاء، الخميس، السبت، الأحد

كافة المواعيد بالتوقيت المحلي للوجهات المعنية وتخضع للتغيير.

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