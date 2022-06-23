

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عمدت الاتحاد للطيران إلى تعزيز الخدمة الذاتية لإتمام إجراءات السفر في مطار أبوظبي الدولي لملاقاة الطلب الكبير على الرحلات الجوية مع بداية فصل الصيف. وتمنح هذه الخدمة ضيوف الاتحاد للطيران تجربة سفر سلسة ومريحة مع تمكنهم من تفادي طوابير الانتظار الطويلة.

فبعد إتمام إجراءات السفر عبر الموقع الالكتروني، يمكن للضيوف التوجه إلى منافذ الخدمة الذاتية لطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقتين.

وفي هذا الخصوص، تحدّث جون رايت، نائب الرئيس لشؤون عمليات شبكة الوجهات والمطارات العالمية في الاتحاد للطيران، قائلاً: "مع رفع الكثير من قيود السفر، تتوقع الاتحاد للطيران ارتفاع أعداد المسافرين بشكل كبير خلال العطلة الصيفية. ولتحسين تجربة الضيوف، تقدّم الاتحاد للطيران خيارات أكبر للخدمة الذاتية في مطار أبوظبي الدولي تسمح لهم بتخطي طوابير الانتظار الطويلة من خلال إتمام إجراءات السفر الكترونيا وخدمة معتمد للسفر التي تلاقي استحساناً كبيراً."

وقد تم رفع قيود السفر المتعلقة بكوفيد 19 بالكامل للمسافرين إلى النمسا، البحرين، بلجيكا، مصر، اليونان، إيرلندار، إيطاليا، الكويت، عمان، سويسرا، تركيا وبريطانيا.

وتستعد الاتحاد للطيران لاستقبال أعداد كبيرة من المسافرين من مطار أبوظبي الدولي في الفترة الممتدة بين 30 يونيو و15 يوليو 2022، وتقدّم لهم الارشادات التالية

إرشادات السفر من الاتحاد للطيران

معتمد للسفر والإجراءات الالكترونية: بالنسبة للوجهات التي تحتوي على قيود سفر، يُرجى زيارة "إدارة حجزي" على موقع الاتحاد للطيران وإرسال وثائق السفر ذات الصلة بكوفيد 19. وسوف يتم إرسال الموافقة للمسافر عبر البريد الإلكتروني، بما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة والتأكد من تلبية كافة المستندات المطلوبة والسماح باستخدام المسار السريع عبر مكاتب "معتمد للسفر" عند إتمام إجراءات السفر.

إنهاء إجراءات السفر باكراً في مبنى سكاي بارك: من 30 يونيو إلى 31 يوليو، يمكن للضيوف إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة إلى 4 ساعات قبل رحلتهم في مبنى سكاي بارك مقابل المطار، حيث سيستفيدون من ساعتين مجانية من المواقف ويحصلون إما على 2500 من أميال برنامج ضيف الاتحاد مجاناً أو على 5 كلغ من الوزن الإضافي للأمتعة. تتوفر هذه الخدمة من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.

الوصول باكراً إلى المطار: يستطيع الضيوف إتمام إجراءات سفرهم عبر الانترنت والوصول باكرًا إلى المطار لتخليص باقي الإجراءات. وخلال فترة الذروة، يتم فتح مكاتب إتمام إجراءات السفر قبل أربع ساعات من موعد مغادرة الرحلة وتغلق قبل ساعة من ذلك، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تغلق قبل ساعتين من موعد المغادرة. كما يتم إغلاق الصعود إلى الطائرة إلى جميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة.

إتمام إجراءات السفر من المنزل: ولتوفير المزيد من التسهيلات على تجربة السفر، أصبح بمقدور الضيوف إتمام إجراءات سفرهم من المنزل من خلال زيارة الموقع etihad.com/homecheckin حتى قبل 7 ساعات من موعد الرحلة. وتتيح هذه الخدمة للمسافرين إمكانية حجز أمتعتهم واختيار مقاعدهم واستلام بطاقات الصعود على الطائرة وبطاقات الأمتعة من المنزل في أبوظبي. وبعد الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، سيتمكن جميع المسافرين – باستثناء مسافري الترانزيت - الذين حجزوا الخدمة تجنب الوقوف في الطوابير، بما يمنحهم تجربة سفر سلسلة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام الامتعة من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.

التحقق من موعد اقلاع الرحلة وأرقام المباني: نظراً لارتفاع عدد المسافرين، ستقوم الاتحاد للطيران بنقل عدد من منافذ إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية لعدد من الرحلات. يرجى الاطلاع على آخر المستجدات بهذا الخصوص على etihad.com أو تطبيق الاتحاد للطيران.

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