أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للطيران عن تطوير منصاتها الرقمية بإضافة مزايا جديدة تسهّل رحلة الضيوف وتجعلها أكثر تخصصاً. وتشمل التحسينات على موقع etihad.com وتطبيق الاتحاد للطيران للهواتف المحمولة توفير خيارات دفع جديدة مخصصة حسب الأسواق، وتعزيز قدرات الخدمة الذاتية ومزايا برنامج الولاء.

فقد أصبح بإمكان الضيوف الآن الدفع باستخدام طرق الدفع المحلية في مختلف الأسواق الرئيسية بما في ذلك الهند وأوروبا، وتعديل حجوزاتهم بسهولة من خلال خيارات الخدمة الذاتية المحسنة، واستبدال أميال ضيف الاتحاد بسلاسة مقابل الرحلات والترقيات. كما توفر المنصات المحسنة عملية حجز أكثر سهولة مع ميزات جديدة مثل البحث عن الأسعار استنادًا إلى التواريخ وخيارات اللغة المحلية.

ففي السوق الهندية على وجه التحديد، يستفيد العملاء من دعم اللغة الهندية وخيارات الدفع المفضلة محليًا وتقويم مبتكر يستند على الأسعار ويسمح بالبحث عن أفضل صفقات السفر. وتعكس هذه التحسينات الخاصة بالسوق التزام الاتحاد بتلبية الاحتياجات المتخصصة لقاعدة ضيوفها العالمية.

وفي إطار رحلة التحسين المستمر، تركز الاتحاد على تقديم حلول رقمية مبتكرة تعزز تجربة الضيوف، مع تحسينات مرتقبة على عملية تخليص معاملات السفر ، وتحديثات أكثر دقة للرحلات، ما سيجعل رحلة الضيف منذ الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة النهائية، أكثر سلاسة وسهولة.

وفي هذا السياق، قال فرانك ماير، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في الاتحاد للطيران: "يظل التزامنا بالابتكار الرقمي راسخاً..فمن خلال التحسين المستمر لنقاط التواصل الرقمية، تمكنّا من تنفيذ تحسينات سريعة تعود بالنفع المباشر على متعاملينا. ويتيح لنا هذا النهج المرن البقاء في طليعة قطاع الطيران التنافسي وتجاوز توقعات المسافرين باستمرار."

من جهته، أعلن آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: "شهدت قنواتنا الرقمية نمواً ملحوظاً مع زيادة كبيرة في المبيعات المباشرة عبر الإنترنت في أسواقنا الرئيسية. وقد مكّن التعاون الوثيق بين فرقنا التجارية وتقنية المعلومات من تقديم حلول سريعة يتطلع إليها متعاملونا. وتؤدي هذه التحسينات إلى زيادة تفاعل المتعاملين وتنمية الإيرادات الإضافية من خلال تجربة حجز أكثرتخصصاً."

ومع هذه التحسينات المتعددة على تجربة الضيوف، عززت الاتحاد تركيبتها الرقمية مع أدوات متطورة وعملية سلسة، ما سمح لها بإطلاق أربع عمليات جديدة أسبوعية، مع إتمام 160 عملية خلال فترة عام على قنواتها الرقمية وتطبيقاتها الخاصة بالأجهزة المحمولة، وساعدها على الاستجابة السريعة على ردود فعل الضيوف.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع etihad.com أو تحميل تطبيق الاتحاد للطيران الخاص بالأجهزة المحمولة.

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