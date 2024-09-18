شهد مسار أبوظبي-بالي إقبالاً مذهلاً منذ انطلاق الخدمة في يونيو

استمتع زوار كشك الاتحاد بعرض مقاعد الشركات على درجة الأعمال والدرجة السياحية



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تسلّط الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، الضوء هذا الأسبوع على شعبية رحلاتها إلى إندونيسيا خلال معرض بالي الدولي للطيران ، بعد كشفها عن خطط لتعزيز الرحلات إلى بالي وجاكارتا في صيف 2025.

وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتشغيل رحلات يومية إلى بالي ابتداء من أبريل 2025، وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر فقط على إطلاقها أربع رحلات أسبوعية مباشرة إلى الجزيرة الشهيرة، استجابة للطلب العالي من المسافرين الذين يبحثون عن عطلة استوائية.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران "إن إقبال على طريق بالي مذهل حقاً، فقد تعدت عوامل إشغال المقاعد نسبة 90 بالمئة خلال الأشهر الأولى من التشغيل. ويسرّنا أن نزيد عدد الرحلات لتصبح رحلة يومية في صيف 2025، كما يسعدنا تشغيل رحلتين يوميتين إلى جاكارتا ابتداء من أغسطس المقبل.

"ونحتفي من خلال مشاركتنا في معرض بالي الدولي للطيران بعلاقتنا الوثيقة مع إندونيسيا، ونؤكد إلتزامنا على تعزيز هذه العلاقات مع هذا السوق الحيوي والمتنامي."

خلال المعرض، توجه الزوار إلى كشك الاتحاد حيث عرض أفراد طاقم الضيافة الخاص بشركة الطيران أحدث تصاميم استديوهات درجة الأعمال ومقاعد الدرجة السياحية التي أضيفت مؤخراً على متن طائرات بوينج دريملاينر 787 المشغّلة على خط بالي، ما سمح لهم بتجربة الخدمات المتميزة التي تشتهر بها الشركة.

تأتي مقصورة درجة الأعمال للضيوف بمساحة أكبر لمزيد من الراحة والخصوصية. يتمتع كل مقعد بإمكانية الوصول المباشر إلى الممر ومع مقعد يتحول إلى سرير مسطح بالكامل بطول 78 بوصة، وشاشة تلفزيون بقياس 17.3 بوصة وبدقة عالية، وإمكانية إقران سماعة رأس بخاصية البلوتوث، وشحن لاسلكي، ومنافذ شحن متعددة، بالإضافة إلى مساحة تخزين كبيرة.

أما في الدرجة السياحية، فتوفر أحدث طائرات 787 مقاعد أخف وزنا، وبالتالي أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مقارنة بالأسطول الحالي، مع 244 مقعدا قياسيا و27 مقعدا بمساحة إضافية للأرجل. وإلى جانب توفير راحة استثنائية للضيوف، توفر المقاعد الأقل حجمًا شعورًا أكبر بالمساحة لكل ضيف.

ومن خلال خدمة واي فلاي التي تقدمها الاتحاد للطيران، يمكن لجميع أعضاء برنامج ضيف الاتحاد الاستمتاع بباقات الدردشة المجانية، في حين يمكن لجميع الضيوف اختيار شراء باقة Surf كاملة مع بيانات غير محدودة طوال مدة الرحلة.

واطلع زوار المعرض على جدول الاتحاد المثير لصيف 2025 والذي يقدّم المزيد من المرونة والرحلات بين أبوظبي ومجموعة واسعة من المدن الأوروبية الرئيسية منها باريس، ميلان، روما، مانشستر، فرانكفورت، برشلونة، مدريد، ميونيخ وزيوريخ.

وتوّفر تواقيت الرحلات فترات ربط سلسة بين الرحلات من إندونيسيا إلى وجهات أوروبية أساسية، وعند الحجز عبر موقع etihad.com، يمكن للضيوف المسافرين عبر أبوظبي الاستفادة من برنامج التوقف في أبوظبي الذي تقدّمه الاتحاد وحجز إقامة مجانية لليلتين للاستمتاع بروائع أبوظبي، من الشواطئ الذهبية إلى المناظر الصحراوية والمعالم الثقافية والمطاعم العالمية.

ومع استمرار الاتحاد بتعزيز شبكة وجهاتها العالمية، تستمر الشركة بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وتقوية العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا، حيث يؤكد نجاح الرحلات إلى بالي ومشاركة الاتحاد في معرض بالي الدولي للطيران التزامها المستمر بالنمو والتميّز في قطاع الطيران.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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