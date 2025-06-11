أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للطيران عن زيادة عدد رحلاتها إلى كاراتشي في باكستان، مع توفر التذاكر للحجز منذ الآن. وتأتي هذه التوسعة في إطار التزام الشركة بتوفير خيارات سفر مُحسّنة للضيوف.

فاعتبارًا من 1 أكتوبر، ستبدأ الاتحاد للطيران بتشغيل أربع رحلات يومية بين أبوظبي وكاراتشي، مما يزيد عدد رحلاتها إلى 28 رحلة أسبوعية إلى مركز باكستان الاقتصادي.

ومع تعزيز عدد الرحلات وتحسين مواعيد المغادرة والعودة، صُمّم جدول الرحلات لضمان سلاسة رحلات الربط عبر شبكة الاتحاد العالمية، في الإمارات، الشرق الأوسط، أفريقيا، أوروبا وأميركا الشمالية.

مع هذه الزيادة، سيبلغ عدد الرحلات الأسبوعية إلى باكستان 60 رحلة، ما يؤكد التزام الاتحاد بخدمة المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن رحلات الشركة الجديدة إلى بيشاور ابتداء من 29 سبتمبر، ما يعزز الصلات الجوية بشكل أكبر بين باكستان وأبوظبي.

جدول الرحلات بين أبوظبي كاراتشي ابتداء من 1 أكتوبر 2025 – بالتوقيت المحلي

أيام الرحلات موعد الهبوط الوجهة موعد الاقلاع المصدر رقم الرحلة يومية 11:05 كاراتشي 07:50 أبوظبي EY292 يومية 13:05 أبوظبي 12:00 كاراتشي EY293 يومية 17:55 كاراتشي 14:40 أبوظبي EY294 يومية 22:40 أبوظبي 21:35 كاراتشي EY295 يومية 03:00 كاراتشي 23:40 أبوظبي EY296 يومية 06:30 أبوظبي 05:15 كاراتشي EY297 يومية 05:40 كاراتشي 02:25 أبوظبي EY298 يومية 07:50 أبوظبي 06:35 كاراتشي EY299

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