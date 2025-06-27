أبوظبي، الامارات العربية المتحدة – تستعد الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، لاستقبال أكثر من سبعة ملايين مسافر خلال عطلة الصيف في مطار زايد الدولي.

تعليقاً على هذا الموضوع، قال شعيب النعيمي، مدير إدارة عمليات المطار في الاتحاد للطيران: "نتطلع لاستقبال ملايين المسافرين في مطار زايد الدولي مع بداية العطلة الصيفية، بمن فيهم الضيوف الذين اختاروا السفر إلى وجهاتنا الموسمية وهي مالقة، أنطاليا، سانتوريني، نيس وميكونوس."

وتابع: " نركز، في كل مرحلة من مراحل الرحلة، على تقديم أعلى معايير السلامة والراحة والخدمة. سواءً كان أسطولنا الحديث، أو خدماتنا الحائزة على جوائز، أو تجارب السفر الخاصة، يمكن لضيوفنا توقع رحلة سلسة وممتعة منذ لحظة وصولهم إلى المطار."

وتقدّم الاتحاد عدداً من نصائح وإرشادات السفر لمساعدة الضيوف على الاستعداد لرحلتهم بسهولة

معلومات حول الرحلة وموعد الاقلاع

إن الاطلاع على آخر معلومات الرحلة أساسي خلال فترات الذروة حيث يمكن للضيوف زيارة صفحة "إدارة الحجز" على موقع etihad.com أو عبر التطبيق الالكتروني لتغيير الحجز، اختيار المقعد وغيرها من الخدمات.

تخليص إجراءات السفر

لتفادي الطوابير الطويلة في المطار، يُنصح الضيوف بالتوجه إلى مطار زايد الدولي قبل أربع ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة. ولمزيد من السلاسة، تقدّم الاتحاد خيارات متعددة للتخليص المبكر لإجراءات السفر:

تتوفر الخدمة الالكترونية لتخليص إجراءات السفر قبل 30 ساعة من موعد إقلاع الرحلة، عبر موقع etihad.com أو عبر التطبيق الالكتروني للشركة. فبعد إنهاء هذه الخطوة، يمكن للضيوف التوجه إلى منافذ الخدمة الذاتية في المطار لوزن الأمتعة وطباعة بطاقاتها وبطاقة الصعود إلى الطائرة وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقة.

ولمزيد من السهولة، تتوفر مرافق تخليص إجراءات السفر في نقاط مختلفة خارج المطار، وهي:

محطة أبوظبي للسفن السياحية (مفتوحة 24 ساعة)

منطقة "ذا فاونتينز" - ياس مول (مفتوحة من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً)

المُصفح (مفتوح من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً) 38 الأزرق، مصفح الشعبية 11، خلف سوبرماركت المدينة

العين (مفتوح من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً) لولو هايبرماركت، شارع شخبوط بن سلطان

إتمام إجراءات السفر من المنزل

ولتوفير المزيد من التسهيلات على تجربة السفر، أصبح بمقدور الضيوف إتمام إجراءات سفرهم من المنزل مع خدمة "مرافق" المتوفرة حتى قبل 5 ساعات من موعد الاقلاع. وتتيح هذه الخدمة للمسافرين إمكانية حجز أمتعتهم واختيار مقاعدهم واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة من المنزل في أبوظبي، ابتداء من 185 درهماً إماراتياً.

وعند العودة إلى أبوظبي، تتوفر خدمة توصيل الحقائب حيث يمكن للضيوف تخطي انتظار الحقائب فيما يتولى فريق "مرافق" استلام الحقائب، وتوصيلها إلى أي موقع في أبوظبي خلال 3 ساعات من وصول الرحلة.

خيارات الشراء المسبق

يقدّم الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران مجموعة متنوعة من خيارات المقاعد التي يتم شراؤها مسبقًا خلال العطلات المدرسية. ويوفّر "مقعد بمساحة إضافية للساقين" مساحة فسيحة للضيوف لتمديد أرجلهم، أما مقعد "السياحية مع مقعد مجاور شاغر" فيمكن للضيوف اختياره قبل 72 ساعة على الأقل من المغادرة.

كما يمكن للضيوف المؤهلين المسافرين على الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران من أبوظبي شراء قسائم الدخول إلى صالة الدرجة الأولى ودرجة الأعمال مسبقاً قبل ما يصل إلى 90 دقيقة من موعد الإقلاع.

سياسة الأمتعة

من أجل سلامة وراحة جميع الضيوف، تلتزم الاتحاد للطيران بسياسة أمتعة المقصورة والتي تنص على عدم تخطي وزن الأمتعة 7 كغم على الدرجة السياحية و12 كغم على الدرجة الأولى ودرجة الأعمال. كما تحدد قياسات الأمتعة المحمولة كالتالي: الارتفاع 50 سم، العمق 25 سم، العرض 40 سم. ويقدّم التطبيق والموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران عددًا من الخيارات الإضافية للضيوف لشراء الأمتعة مسبقًا بأسعار خاصة.

مركز الجمارك وحماية الحدود الأمريكية

على الضيوف المسافرين إلى الولايات المتحدة الوصول إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من إقلاع رحلتهم. ويُطلب من الضيوف المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة الأعمال ومقصورة الإيوان التوجه إلى مركز الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قبل 90 دقيقة من إقلاع الرحلة، فيما يجب على الضيوف على الدرجة السياحية تسجيل الوصول قبل ساعتين من المغادرة، حيث أن المركز يقفل أبوابه قبل ساعة من الإقلاع. وتسمح هذه الخدمة بإتمام كافة إجراءات الجمارك في أبوظبي قبل المغادرة ليصلوا إلى الولايات المتحدة كمسافرين داخليين.

لمزيد من المعلومات ولحجز رحلتكم التالية، يرجى زيارة etihad.com أو تنزيل تطبيق الأجهزة المحمولة.

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