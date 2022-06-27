أول رحلة ركاب دولية مباشرة إلى بيجينغ بناء على التوجيهات الأخيرة للحكومة الصينية منذ بداية جائحة كوفيد 19

يعتبر استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين إنجازاً جديداً للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وبيجينغ ابتداء من 29 يونيو الجاري، وهي أول رحلة جوية تجارية دولية تعود إلى بيجينغ، بناء على التوجيهات الأخيرة للحكومة الصينية.

وستشغّل الشركة رحلة أسبوعية على متن طائرة بوينغ 787 دريملاينر، وهي إحدى الطائرات الأقل استهلاكاً للوقود في العالم.

جدول الرحلات (بالتوقيت المحلي)

عدد الرحلات نوع الطائرة موعد الوصول الوجهة موعد الاقلاع المصدر رقم الرحلة الأربعاء 29 يونيو بوينغ 787-9 05:25+1 بيجينغ 18:00 أبوظبي EY 888 (الرحلة الأولى) الجمعة 1 يوليو بوينغ 787-9 07:10 أبوظبي 02:10 بيجينغ EY 889 (الرحلة الأولى)

وفي هذا الخصوص، تحدّث مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية في الاتحاد للطيران قائلاً: "يسرّنا استئناف الرحلات التجارية بين أبوظبي وبيجينغ، بعد استئناف عملياتنا إلى شانغهاي. لطالما كانت الصين سوقاً استراتيجياً هاماً بالنسبة للاتحاد للطيران وستعزز عودة الرحلات الجوية بين العاصمتين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات."

وقد استؤنفت الرحلات بين أبوظبي وشانغهاي في يوليو 2020 لملاقاة الطلب الكبير على السفر بين الإمارات والصين.

يُنصح الراغبون بحجز رحلاتهم زيارة موقع الشركة etihad.com أو تطبيق الاتحاد عبر الهواتف الذكية للحصول على أحدث العروض والأسعار، وليبقوا على اطلاع على أخر مستجدات الدخول لوجهاتهم النهائية. ويمكن حجز الرحلات عبر تطبيق الهواتف الذكية، أو عبر الاتصال على مركز الاتصال على الرقم 00971600555666 من داخل الإمارات أو الرقم 00864008822050 من داخل الصين أو عبر وكالة السفر المحلية أو الالكترونية.

معلومات مهمة:

على المسافرين على متن الاتحاد للطيران بين أبوظبي وبيجينغ اتباع إرشادات الدخول والفحص.

يرجى الاطلاع على آخر المستجدات بهذا الخصوص على etihad.com

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