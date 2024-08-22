أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- تفتخر الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بأنها استضافت أعضاء فريق الألعاب البارالمبية الإماراتي على متن رحلتها هذا الأسبوع وهم في طريق إلى الألعاب البارالمبية المقامة في باريس.

وأظهرت الشركة دعمها للفريق المؤلف من 22 عضواً من الرياضيين، والمدرّبين والطاقم الطبي باحتفال أقيم يوم الأربعاء في مطار زايد الدولي. كما عرضت لوحة إعلانية ضخمة على مبنى مقرها الرئيسي في أبوظبي، تحمل عبارة "الهمة فوق السحاب، أبطال تتخطى الصعاب" لإظهار الدعم لمهمة الرياضيين المتنافسين.

تلقى الفريق ترحيبًا حارًا في المطار من قبل موظفي الاتحاد وفريق من المتطوعين، قبل الاستمتاع بصالة الانتظار التابعة للشركة قبل اقلاع رحلتهم.

وفي هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "نحن فخورون للغاية بالرياضيين الإماراتيين، ونقدّم إليهم أطيب تمنياتنا قبل منافساتهم المقبلة.

"إن هدفنا في الاتحاد للطيران هو الانطلاق بالطموح ، وأفضل طريقة لإظهار ذلك هي بنقل هذا الفريق من الرياضيين الطموحين والموهوبين".

تشتهر الاتحاد للطيران بخدماتها الحائزة على جوائز متعددة وكرم ضيافتها، وهي ترحب بأصحاب الهمم وتعمل على تلبية متطلباتهم منذ حجز تذاكرهم وحتى وصولهم إلى وجهتهم.

ويبقى أفراد طاقم المقصورة الذين تلقوا تدريباً خاصاً على أتم الاستعداد لمساعدة الضيوف من أصحاب الهمم في أي وقت أثناء رحلتهم، بما في ذلك الضيوف ذوي الإعاقة البصرية لتنقلهم في أنحاء الطائرة واختيار الاطباق من قائمة المأكولات والاستمتاع بوجبة الطعام.

كما يطلع طاقم المقصورة الضيوف ذوي الإعاقة السمعية على الإعلانات التي يتم إجراؤها أثناء الرحلة، والاستمتاع بالمجوعة الواسعة من وسائل الترفيه المتوفرة بعدة لغات عبر خدمة E-box على متن الطائرة.

كما يمكن لأصحاب الهمم إحضار كرسي متحرك أو أداة مساعدة على التنقل على متن الطائرة أو الاستفادة من خدمة الكرسي المتحرك في المطار والتي يتعيّن حجزها قبل الوصول إلى المطار.

كما ترحّب الاتحاد للطيران بالضيوف المؤهلين للسفر مع كلب مرخّص ومدرّب، على أن يتم الحجز مسبقًا.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تعامل الاتحاد للطيران مع أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، يرجى زيارة صفحة المساعدة الخاصة على موقع etihad.com.

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