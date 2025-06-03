أربع رحلات أسبوعية إلى كل مدينة تُعزز فرص السياحة والتجارة

أحدث إضافة في إطار الاستراتيجية الطموحة لتنمية شبكتها الأوروبية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تحتفل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بإطلاق رحلاتها إلى وجهتين جديدتين ومميزتين في أوروبا الوسطى، هما براغ ووارسو.

فيوم الاثنين الموافق 2 يونيو، سجّلت الناقلة رحلتها الافتتاحية إلى العاصمة التشيكية الساحرة براغ، وهي واحدة من 16 وجهة جديدة تُضيفها الشركة إلى شبكتها العالمية هذا العام. وفي 3 يونيو، حطّت طائرة الاتحاد للطيران في وارسو لأول مرة، مُضيفةً العاصمة البولندية النابضة بالحياة إلى شبكتها الأوروبية المتنامية.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران قائلاً: "تفتح خدماتنا الجديدة إلى براغ ووارسو آفاقًا لا تُحصى ويشكّل هذان المساران الجديدان جسرًا بين منطقتين مميزتين، تربط الضيوف المسافرين من الشرق الأوسط بقلب أوروبا الوسطى، وتُوفّر رحلات ربط سلسة عبر أبوظبي إلى وجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وشبه القارة الهندية وأستراليا."

وتُعرف براغ غالبًا باسم "مدينة المئة برج"، وهي تُأسر زوارها بهندستها المعمارية القوطية المذهلة، وساحاتها العريقة، ومشهدها الثقافي النابض بالحياة. يعرض المركز التاريخي للعاصمة التشيكية، المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كنوزًا معمارية تعود إلى أكثر من ثمانية قرون، فيما تضم أحياؤها الحديثة مطاعم مختلفة تشتهر بالأطباق العالمية اللذيذة. وبعيدًا عن المدينة، تُقدّم المنطقة المحيطة مناظر طبيعية خلابة، من القلاع التاريخية إلى المنتجعات الصحية الراقية والمراكز الفنية المختلفة.

في بولندا، تُبهر مدينة وارسو الحديثة زوارها بتناقضاتها المميزة التي تجمع بين العمارة الأنيقة والهندسة المعاصرة، والأسواق الشعبية بمطاعمها المُلهمة، وحدائقها التاريخية، ومواقعها الثقافية المُتطورة، إضافة إلى قلاع العصور الوسطى والغابات البكر والجبال الشامخة.

أما زوار الإمارات العربية المتحدة من جمهورية التشيك وبولندا فسيتمكنون من الاستمتاع بمزيج أبوظبي المميز من التقاليد والفخامة العصرية، حيث تجمع عاصمة الإمارات بين هدوء جامع الشيخ زايد الكبير وروائع متحف اللوفر أبوظبي الفنية. كما تُعد المدينة بوابة مثالية لمغامرات الصحراء، وتضم ملاعب غولف عالمية، ومتنزهات ترفيهية عالمية المستوى وحلبة مرسى ياس لسباق السيارات في جزيرة ياس.

وتنضم براغ ووارسو إلى شبكة الاتحاد الأوروبية المتوسعة في أنسب وقت حيث من المقرر أن تستقبل الشركة 16 وجهة جديدة طوال عام 2025، بما في ذلك أتلانتا (يوليو)، وتايبيه (سبتمبر)، ومدن آسيوية رئيسية مثل هونغ كونغ وهانوي وكرابي في الربع الأخير من العام.

وسيتم تسيير هذه الرحلات على متن طائرة بوينج 787-9 دريملاينر التي تضم 28 استوديو على درجة الأعمال و262 مقعدًا ذكيًا على الدرجة السياحية. على درجة الأعمال، تتحول المقاعد إلى أسرّة مسطحة بالكامل مع وصول مباشر إلى الممر، بينما توفر مقاعد الدرجة السياحية الذكية راحةً مُعززة لجميع الضيوف، إضافة إلى أحدث تقنيات الترفيه والتكنولوجيا.

تحدي الاتحاد الاستثنائي

واحتفالاً بتوسع شبكة الاتحاد للطيران، أطلقت الشركة مسابقة "التحدي الاستثنائي"، التي تدعو الضيوف للمنافسة في سباق لزيارة 15 وجهة جديدة، بما في ذلك براغ ووارسو، بهدف الفوز بخمسة ملايين ميل من أميال ضيف الاتحاد. ويمكن لأي عضو جديد أو حالي في برنامج ضيف الاتحاد التسجيل للمنافسة وإكمال التحدي خلال فترة 12 شهراً. وسيفوز الفائز بالمركز الأول بخمسة ملايين ميل من أميال ضيف الاتحاد، والثاني بثلاثة ملايين ميل، والثالث بمليون ميل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع etihad.com/racetofly.

جدول الرحلات بين أبوظبي وبراغ ابتداء من 2 يونيو 2025 – بالتوقيت المحلي

نوع الطائرة أيام الرحلات موعد الهبوط الوجهة موعد الاقلاع المصدر رقم الرحلة Boeing 787-9 الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد 6:50 براغ 2:25 أبوظبي EY 155 Boeing 787-9 الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد 19:05 أبوظبي 11:20 براغ EY 156

جدول الرحلات بين أبوظبي ووارسو ابتداء من 3 يونيو 2025

نوع الطائرة أيام الرحلات موعد الهبوط الوجهة موعد الاقلاع المصدر رقم الرحلة B787-9 الثلاثاء، الخميس، السبت، الأحد 07:00 وارسو 02:40 أبوظبي EY 159 B787-9 الثلاثاء، الخميس، السبت، الأحد 19:00 أبوظبي 11:20 وارسو EY 160

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