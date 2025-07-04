يتم تشغيل الخدمة الجديدة على متن طائرة A350 الحديثة التي تضم مقصورات درجة الأعمال بأبواب منزلقة

الحديثة التي تضم مقصورات درجة الأعمال بأبواب منزلقة فتح المجال أمام المسافرين من جنوب الولايات المتحدة لاستكشاف مزيج أبوظبي الفريد من الثقافة والابتكار وتجارب الترفيه العالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - حطت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، برحلتها الأولى إلى أتلانتا، لتوسّع بذلك تواجدها في أميركا وتعزز التواصل الثقافي والتجاري بين قلب جنوب شرق أميركا وأبوظبي. وتشكل هذه الخدمة إنجازاً جديداً في مسيرة توسع الاتحاد في أميركا الشمالية.

وصلت أول رحلة للاتحاد للطيران من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في أتلانتا في 2 يوليو، لتصبح أتلانتا خامس وجهة أمريكية ضمن شبكة الاتحاد العالمية، بعد نيويورك وشيكاغو وواشنطن العاصمة وبوسطن.

يستفيد المسافرون من أبوظبي من مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) في مطار زايد الدولي، وهو الوحيد من نوعه في المنطقة، وهو يتيح للمسافرين إتمام إجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية قبل المغادرة، والوصول إلى الولايات المتحدة كمسافرين محليين، لتوفير وقت ثمين عند الوصول.

تُلبي الخدمة الجديدة الإقبال المتزايد على السفر بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، استجابة لاحتياجات الضيوف المسافرين لرحلات الأعمال أو الترفيه أو لزيارة الأصدقاء والعائلة.

كما يُسهّل على الضيوف من جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة زيارة أبوظبي واكتشاف مدينة تجمع بين الحداثة والتراث الغني، وتقدّم مزيجًا نابضًا بالحياة من الثقافة والمغامرة والاسترخاء والشواطئ الخلابة.

تم إطلاق خط أتلانتا بأربع رحلات أسبوعيًا، إلا أن معدلات الإشغال القياسية والإقبال الكبير على الحجوزات المبكرة دفعت الاتحاد للطيران إلى تسريع زيادة عدد الرحلات، حيث من المقرر أن تبدأ الرحلات اليومية اعتبارًا من نوفمبر 2025. وقد تجاوز الطلب من قطاعي الترفيه والشركات التوقعات، مما يؤكد مكانة أتلانتا كسوق رئيسية للاتحاد للطيران.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "أتلانتا مدينة حيوية ذات أهمية ثقافية واقتصادية وسياحية عميقة. تُعزز هذه الخدمة الجديدة الوصول إلى جنوب شرق الولايات المتحدة، مع توفير رحلات ربط سلسة إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا عبر مركزنا الرئيسي في أبوظبي. ومع خدمة التخليص المسبق لإجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية في مطار زايد الدولي، يمكن للضيوف الاستمتاع بسهولة الوصول إلى أتلانتا كمسافرين محليين. يسعدنا أن نقدم تجربتنا الحائزة على جوائز للضيوف المسافرين من وإلى أتلانتا."

وتابع: "كما أننا متحمسون لاستقبال المزيد من الضيوف في إماراتنا الرائعة، أبوظبي، حيث يتطلع المسافرون الأمريكيون بالفعل إلى ما تقدمه المدينة من شواطئ خلابة ومنتزهات ترفيهية رائعة إلى تجارب ثقافية استثنائية ومطاعم عالمية المستوى. وقد كان الإقبال على هذا المسار استثنائيًا، فقد كانت قوة الحجوزات المبكرة مبهرة لدرجة أننا أعلنا عن إطلاق رحلات يومية في وقت لاحق من هذا العام. وهذا مؤشر واضح على شغف المسافرين باستكشاف كل ما تقدمه أبوظبي."

تُشغّل الخدمة الجديدة باستخدام طائرة إيرباص A350-1000 من الجيل الجديد التابعة للاتحاد للطيران، وهي طائرة موفرة للوقود ومتطورة بيئيًا توفر رحلة أكثر هدوءً، وتقدّم أحدث منتجات الشركة على متن الرحلات الطويلة الرئيسية.

وتضم درجة الأعمال المُحسّنة 44 مقصورة، كل منها مزود بباب منزلق يوفر لكل ضيف خصوصية مُعززة داخل جناحه. وبالإضافة إلى إمكانية الوصول المباشر إلى الممر، صُمم كل مقعد من مقاعد درجة الأعمال لتوفير أقصى درجات الراحة، ويمكن تحويله إلى سرير مسطح بالكامل بطول 79 بوصة، مع مساحة تخزين واسعة لمزيد من الراحة. وتوفر سماعات الرأس العازلة للضوضاء وشاشة تلفزيون مقاس 18.5 بوصة تجربة سينمائية للاستمتاع بخيارات الترفيه الشاملة التي تقدمها الاتحاد للطيران. كما تتميز مقاعد درجة الأعمال بقاعدة شحن لاسلكية مدمجة وميزة إقران سماعات رأس بتقنية البلوتوث.

أما الدرجة السياحية فتضم 327 مقعدًا ذكيًا، مع شاشة لمس مبتكرة مقاس 13 بوصة قابلة للإمالة وميزة إقران سماعات رأس بتقنية البلوتوث. ويمكن لجميع الضيوف الاستفادة من باقات الدردشة المجانية عبر شبكة الواي فاي أو تصفح الإنترنت طوال الرحلة.

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