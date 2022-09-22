الشركة تصبح أول ناقل في الشرق الأوسط ينضم إلى برنامج بلوسكاي متعدد القطاعات

البرنامج يتيح للشركة تقييم مدى التزامها بالاستدامة وفق ثمانية معايير بيئية ومجتمعية وثقافية وقيادية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت شركة الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن مشاركتها في برنامج بلوسكاي التابع للاتحاد الدولي للشحن الجوي TIACA للمرة الأولى على مستوى شركات الشحن الجوي في الشرق الأوسط. ما يشكل خطوة جديدة في سياق جهودها لتعزيز الاستدامة.

وتُعد الاتحاد للشحن في طليعة الشركات التي تنضم إلى العمليات المباشرة لبرنامج التحقق من الاستدامة متعدد القطاعات الأول من نوعه والذي تم إطلاقه في مارس 2022 بعد اجتيازه المراحل التجريبية. كما يشارك في البرنامج شركات من قطاعات الطيران والمطارات وخدمات المناولة الأرضية والمبيعات العامة ووكلاء الخدمات.

وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج عملية تحقق تستند إلى منهجية علمية، حيث يمكن للمشاركين قياس مدى تقدمهم في ثمانية معايير رئيسية للاستدامة بما في ذلك، الحد من الانبعاثات الكربونية والحد من إنتاج النفايات والحفاظ على التنوع الحيوي ودعم الاقتصادات والمجتمعات المحلية والمساهمة في الارتقاء بسوية المجتمع وزيادة الكفاءة والربحية وتعزيز مشاركة الموظفين وتطوير مهاراتهم والحفاظ عليهم وعقد الشراكات.

وتتلقى الاتحاد للشحن عند انتهاء عملية التقييم لوحة بيانات مخصصة تحدد أداءها استناداً إلى المعايير السابقة. كما تتيح المراحل التالية من البرنامج إجراء عملية تدقيق شاملة في الشركة وإنشاء تقرير متعمق يسلط الضوء على المواضع التي تتطلب التحسين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن: "لطالما شكلت الاستدامة ركيزة محورية لدى الاتحاد للشحن. ورغم أن الشحن الجوي يُعد أقل وسائل النقل استدامةً، إلا أنه يحقق اليوم خطوات مهمة في تطوير حلول أكثر استدامة ويستثمر في تحديث أساطيله وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود وابتكار وقود طيران مستدام وإطلاق مبادرات لتعويض الكربون".

وأضاف آل علي: "تندرج المشاركة في برنامج بلوسكاي في إطار جهود الاتحاد للشحن للحد من مستويات الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050. وتساعد عملية التقييم الشركة على قياس أدائها ومقدار تقدمها في مجال الاستدامة، ما يعود بالفائدة على عملاء الشركة وقطاع الشحن الجوي عموماً".

وأطلقت شركة الاتحاد للشحن في العام الماضي العديد من المبادرات الخضراء بما في ذلك، استبدال 3 آلاف من الحاويات المستخدمة في أجهزة تحميل الوحدات المصنوعة من الألومنيوم، بأخرى صديقة للبيئة وخفيفة الوزن. ويتيح استخدام هذه الوحدات الأخف وزناً تقليل الحمولة بمعدل يتجاوز 200 كيلوجرام في الطائرات عريضة البدن، وبالتالي الحد من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما وقّعت الاتحاد للشحن مذكرة تفاهم مع شركة بي ميديكال سيستمز لتطوير وإطلاق حلٍّ رائد مضبوط الحرارة الأول من نوعه على مستوى العالم لأغراض نقل الأدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية عالية القيمة. وتستفيد هذه الحاويات من تقنية التبريد السلبي ولا تتطلب الاعتماد على مصدر طاقة خارجي، حيث يمكنها الحفاظ على درجات الحرارة بين -80 و25 درجة مئوية لمدة خمسة أيام، مما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.

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لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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كريستينا بوستوك، آي إتش سي (الاتحاد للشحن)

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