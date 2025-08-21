زيادة عدد الرحلات إلى أسواق رئيسية تشمل لشبونة ومانشستر ووارسو وأتلانتا وبانكوك

إضافة 16 وجهة جديدة بين نوفمبر 2025 ومارس 2026 تعزز حضور الشركة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن جدول رحلاتها الموسع خلال موسم الشتاء، والذي يرتقي بسعة الشحن على متن طائرات الركاب ويعزز الربط بين وجهات شبكتها العالمي.

ويضم الجدول وجهات جديدة تشمل هانوي وهونغ كونغ وتايبيه، بهدف دعم عمليات الشركة في آسيا وتعزيز الوصول إلى عدد من أسرع أسواق الشحن نمواً في العالم.

وتستفيد الاتحاد للشحن من زيادة عدد الرحلات إلى مجموعة من الوجهات الحالية، بما فيها لشبونة ومانشستر ووارسو وأتلانتا وبانكوك، لتلبية الطلب القوي على خدماتها، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للخدمات اللوجستية.

وتطلق الاتحاد للطيران بين نوفمبر 2025 ومارس 2026 تدريجياً رحلات إلى 16 وجهة جديدة تشمل أديس أبابا والجزائر وألماتي وباكو وبوخارست وتشيانغ ماي وقازان وكرابي وميدان والمدينة المنورة وبنوم بنه وطشقند وتبليسي ويريفان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: "يبقى عملاؤنا في صميم استراتيجيتنا، ويعزز جدول الشتاء الموسع الوصول إلى شبكة الاتحاد للشحن العالمية، مع زيادة سعة الشحن والمرونة وتوفير خيارات تواصل موثوقة. وتلتزم الاتحاد للشحن بدعم مختلف القطاعات بحلول شحن عالمية المستوى، سواء فيما يتعلق بحركة البضائع بين القارات وتمكين النقل السريع في المنطقة".

ويؤكد جدول الشتاء الموسع على دور الاتحاد للشحن في تنمية حركة التجارة بين أبوظبي والأسواق الدولية الرئيسية، ويعزز قدرتها على دعم القطاعات التي تعتمد على خدمات الشحن السريعة والموثوقة والفعالة، من خلال زيادة عدد الرحلات وإضافة وجهات جديدة.

وتوفر الاتحاد للشحن بحلول أكتوبر 2025 سعة شحن على متن أكثر من 880 رحلة ركاب أسبوعياً، ليرتفع العدد إلى أكثر من 1,000 رحلة أسبوعياً بحلول مارس 2026، مما يعزز الربط العالمي وخيارات العملاء.

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات الشحن من خلال شبكة عالمية واسعة من العمليات المعتمدة والمجدولة. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا، وتوفير أفضل خدمات نقل البضائع وأعلى مستويات الاهتمام والتواصل.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات سكاي ستيبلز لنقل الخيول، ولايف أنيمالز لنقل الحيوانات الحية، وفارما لايف لنقل الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، وفريش فوروارد لنقل المنتجات سريعة التلف، وسيكيورتيك لنقل الأجهزة الإلكترونية، وفلايت فاليه لنقل شحنات السيارات، وإير ميل، وسيف جارد، وفلاي كلتشر لنقل المنتجات الحساسة. وتُعد الاتحاد للشحن من بين شركات الطيران العالمية القليلة التي حصلت على الشهادات الأربع لمركز التميز للمدققين المستقلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجالات نقل الأدوية والمنتجات الطازجة والحيوانات الحية وبطاريات الليثيوم، مما يعكس التزامها بأعلى معايير القطاع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.etihadcargo.com

