من خلال المراقبة الاستباقية للشحنات عبر مركز تحكم مخصص، ولوحة معلومات للعملاء، وتقنية استشعار متقدمة، يوفر سمارت تراك شفافية وموثوقية لا مثيل لهما.

يمثل الإطلاق محطة رئيسية في استراتيجية التحول الرقمي للاتحاد للشحن، مما يعزز استثماراتها في الابتكار والقدرات العالمية والتميز في الخدمات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن إطلاق خدمة سمارت تراك رسمياً، وهي خدمة متقدمة تتيح لعملائها إمكانية متابعة شحناتهم مباشرةً وفي الوقت الحقيقي.

وكشفت الاتحاد للشحن عن خدمة سمارت تراك خلال مشاركتها في معرض أوروبا للشحن الجوي 2025 بمدينة ميونيخ مطلع العام الجاري. وقد أصبحت هذه الخدمة متاحة اليوم لعملاء الشركة حول العالم عبر موقعها الإلكتروني، لترسخ الاتحاد للشحن مكانتها الرائدة بصفتها أول شركة نقل جوي تطرح في السوق هذه التقنية الذكية والمتقدمة للتتبع.

معايير جديدة للشفافية والتحكم

توفر خدمة سمارت تراك لعملائها مستوىً غير مسبوق من الشفافية في تتبّع الشحنات، حيث تتيح لهم الحصول على تحديثات مباشرة عن الموقع ومتابعة دقيقة لظروف النقل في مختلف مراحل سلسلة التوريد. وتعتمد الخدمة على أحدث تقنيات الاتصال الخلوي، ونظام تحديد المواقع العالمي، وشبكات الواي فاي، لتوفر آلية متطورة لإرسال تنبيهات فورية تتعلق بدرجة الحرارة، ومستوى الرطوبة، والاهتزازات، وزوايا الميلان، بل وحتى مدى تعرض الشحنة للضوء، مما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويمنح إدارة استباقية فعّالة للمخاطر.

وفي إطار حرصها على تعزيز خدمة عملائها، أطلقت الاتحاد للشحن مركز المراقبة سمارت تراك، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ليوفّر متابعة مباشرة للحالات، مع ترتيب التنبيهات وفق درجة خطورتها، إضافةً إلى تقديم إجراءات عملية للتدخل الفوري، والصيانة، وتوفير الحلول في الوقت الحقيقي.

لوحة متابعة رقمية تركز على العميل

قامت الاتحاد للشحن بإطلاق لوحة متابعة خاصة بالعميل، توفر واجهة موحّدة وسهلة الاستخدام لمتابعة الشحنات بدقة وسلاسة. ويمكن الوصول إلى هذه اللوحة من خلال عملية تسجيل دخول آمن وموحّد، سواء عبر الهواتف الذكية أو المنصات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، مما يمنح المستخدمين القدرة على:

تتبّع الشحنات لحظةً بلحظة باستخدام رقم بوليصة الشحن الجوي أو وفقاً لبلد المنشأ، أو جهة الوصول، أو نوع المنتج.

مراقبة بيانات أجهزة الاستشعار بشكلٍ مباشر، وتلقي إشعارات استباقية خاصة باتفاقيات مستوى الخدمة.

الاطلاع على تحليلات شاملة حول سلسلة العهدة تغطي العمليات السابقة واللاحقة لأنشطة المناولة التابعة للاتحاد للشحن.

تلقّي تنبيهات فورية عند حدوث أي تأخير في المراحل الأساسية، أو عند اختراق مناطق التتبع الجغرافي، أو عند تسجيل تغيرات في درجات الحرارة.

اعتماد حلول مبتكرة

جاء إطلاق خدمة سمارت تراك بعد جهود تطوير فني مكثفة بالتعاون مع شركة تاغ-إن-تراك. وقد شملت هذه الجهود مزامنة بيانات الحجوزات، ودمج أحداث أجهزة الاستشعار، بالإضافة إلى تنبيه المستخدمين عند دخول أو خروج الشحنات من المناطق الجغرافية المحددة. ويهدف النظام إلى تقديم تجربة متكاملة وسلسة للعملاء، تجمع بين الدقة والسهولة في الاستخدام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للطيران:

"تمثل خدمة سمارت تراك خطوة نوعية في طريقة دعم العملاء لدى الاتحاد للشحن. وتجمع التقنية الجديدة بين البساطة والذكاء والأتمتة، مما يعزز ثقة العملاء ويمنحهم قدرة أكبر على متابعة وإدارة شحناتهم، ويرسي معياراً جديداً للشفافية في قطاع الشحن. كما تعكس هذه الابتكارات الرؤية الشاملة للاتحاد للشحن، الرامية إلى استثمار التحول الرقمي لتقديم حلول لوجستية أكثر ذكاءً ومرونة، مع التركيز الكامل على تلبية احتياجات العملاء".

خطوة نوعية في إطار استراتيجية شاملة للتحول الرقمي

تشكل خدمة سمارت تراك أحدث إنجاز في مسيرة الاتحاد للشحن الرقمية التي تركز على الابتكار، والتميز في الأداء التشغيلي، وتجاوز توقعات العملاء. وتؤكد الاتحاد للشحن مكانتها الرائدة على المستوى العالمي في مجال الابتكار في قطاع الشحن الجوي، من خلال اعتمادها لتقنية التتبع الفوري، والمراقبة المستمرة على مدار الساعة، وتصميم خدماتها بأسلوب يضع احتياجات العميل في المقام الأول.

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات الشحن من خلال شبكة عالمية واسعة من العمليات المعتمدة والمجدولة. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا، وتوفير أفضل خدمات نقل البضائع وأعلى مستويات الاهتمام والتواصل.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات سكاي ستيبلز لنقل الخيول، ولايف أنيمالز لنقل الحيوانات الحية، وفارما لايف لنقل الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، وفريش فوروارد لنقل المنتجات سريعة التلف، وسيكيورتيك لنقل الأجهزة الإلكترونية، وفلايت فاليه لنقل شحنات السيارات، وإير ميل، وسيف جارد، وفلاي كلتشر لنقل المنتجات الحساسة. وتُعد الاتحاد للشحن من بين شركات الطيران العالمية القليلة التي حصلت على الشهادات الأربع لمركز التميز للمدققين المستقلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجالات نقل الأدوية والمنتجات الطازجة والحيوانات الحية وبطاريات الليثيوم، مما يعكس التزامها بأعلى معايير القطاع.

-انتهى-

#بياناتشركات