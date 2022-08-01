· الشركة حققت زيادة في نمو الإيرادات بنسبة 6٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 وساهمت بنسبة 35٪ من إيرادات المجموعة

· الشركة شهدت نمواً قوياً في مختلف خدماتها المميزة بما في ذلك زيادة بنسبة 46% لخدمة فارما لايف

· الناقل الوطني سجل 86% على مؤشر الالتزام بالتسليم حسب الوعد و83% على مؤشر الأداء في الوقت المحدد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن تحقيق نتائج قياسية للنصف الأول من عام 2022، حيث سجلت نمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 6٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وساهمت بنسبة 35٪ من الإيرادات التشغيلية لمجموعة الاتحاد للطيران.

وحققت الشركة زيادات في إجمالي الإيرادات، حيث سجلت نسبة 86% على مؤشر الالتزام بالتسليم حسب الوعد، بزيادة 2% مقارنة بنتائج عام 2021 بأكمله، بالإضافة إلى تسجيل معدل 83% على مؤشر الأداء في الوقت المحدد، على الرغم من التحديات التي تفرضها بيئة المناولة على امتداد الشبكة.

وشهدت الاتحاد للشحن كذلك نمواً في عدد من منتجاتها المميزة في النصف الأول من العام الجاري، مثل فارما لايف، الحل المتخصص بخدمات شحن الأدوية والحائز على جوائز، والذي سجل نمواً بنسبة 46٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. وساهمت التحسينات الجديدة التي أطلقتها الاتحاد للشحن لتعزيز قدرات فارما لايف في تحقيق هذا النمو، حيث عملت الشركة على تحسين الأغطية الحرارية، مما زاد من حماية منتجات الأدوية أثناء عمليات التحميل والتفريغ. كما سجلت الشركة زيادة بنسبة 52% في أداء خدمة منتجها لايف أنيملز، حيث حصلت على شهادة مركز التميّز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال نقل الحيوانات الحية لعام 2022.

وتعليقاً على الموضوع، قال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن: "نجحت الاتحاد للشحن في تحقيق هذا النمو في منتجَي فارما لايف ولايف أنيملز بفضل العمل الجاد والالتزام الذي بذلته الفرق المتخصصة في الشركة لتوفير حلول شحن عالمية المستوى للعملاء، وظهر التزام الاتحاد للشحن بتحسين قدراتها من خلال استثمارها المستمر في البنية التحتية والحلول التي تضمن نقل البضائع بأمان وبما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية".

وبلغت نسبة الاعتماد على فواتير النقل الجوي الإلكترونية في الشركة 81%، مما يدل على استمرارها في رحلة التحول الرقمي، كما أضافت الشركة في 2021 مجموعة من الميزات إلى بوابتها الجديدة للحجز الإلكتروني بهدف تحسين تجربة العملاء، مما أدى إلى زيادة الحجوزات باستخدام البوابة بنسبة 57%. وأعلن الناقل الوطني عن إطلاق نسخة بلغة الماندرين لموقعه الإلكتروني وبوابة الحجز الإلكتروني، في خطوة تعزز الحضور الاستراتيجي للشركة في السوق الصينية، التي تساهم بأكثر من 20% من عمليات شركة الشحن.

وشرعت شركة الاتحاد للشحن، في إطار رؤية مجموعة الاتحاد للطيران لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، في تنفيذ العديد من مشاريع الاستدامة. ووقّعت الشركة اتفاقية مع شركة بي ميديكال سيستمز لتطوير وإطلاق حاويات مخصصة لطائرات الشركة هي الأولى من نوعها في القطاع، وتتميز بتصميم عازل ونظام لضبط درجة الحرارة لنقل منتجات الأدوية. كما قامت الاتحاد للشحن باستخدام أجهزة صديقة للبيئة وخفيفة الوزن لتحميل الوحدات بدلاً من أجهزة تحميل الوحدات المصنوعة من الألومنيوم، مما يتيح المجال لتوفير 200 كغ، وتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

واختتم بدر آل علي قائلاً: "تلتزم شركة الاتحاد للشحن، في ظل النتائج الإيجابية في منتصف العام، بالعمل عن كثب مع الشركاء والعملاء لضمان أن تبقى شريك الشحن الجوي المفضل لديهم. وتواصل الاتحاد للشحن توسيع عملياتها وإضافة مسارات رئيسية لمواكبة طلبات العملاء بالكامل".

وتصل شبكة الاتحاد للشحن حالياً إلى 79 وجهة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا والأمريكيتين، من خلال 564 رحلة أسبوعية، وتشغّل الشركة أيضاً رحلات شحن بالاعتماد على شبكة واسعة لخدمات النقل البري، تقدم خدماتها حسب الطلب إلى وجهات خارج شبكتها. واكتسبت الشركة شهرتها نظراً لأدائها ومساهمتها في قطاع الشحن الجوي، حيث حصدت العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة مشغل الشحن للعام في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط اللوجستية، وجائزة شركة الشحن الجوي الأكثر ابتكاراً ضمن جوائز النقل واللوجستيات في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل شركة شحن جوي لخدمات شحن منتجات الأدوية للعام في حفل توزيع جوائز إنجازات شركات الطيران، وأفضل شركة طيران للشحن الجوي المستدام للعام في آسيا والشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز أسبوع الشحن للاستدامة.

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لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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المسؤول الإعلامي لدى مجموعة الاتحاد للطيران

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