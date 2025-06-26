(دبي، الإمارات العربية المتحدة ) في إطار توجهات الشركة نحو تدعيم مركزها المالي، اتخذت شركة الاتحاد للتأمين قراراُ لإطفاء الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال من 330 مليون درهم إماراتي إلى 230 مليون درهم إماراتي. وجار حاليا تفعيل هذا الاجراء لدى الجهات المختصة اذ أعلن سوق ابوظبي للأوراق المالية أمس وقف التداول على أسهم الشركة ارتباطا بهذا الشأن ومن المتوقع إستئناف التداول يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025.

الجدير بالذكر ان بعد هذا التخفيض سوف تظل الشركة تحتفظ برأس مال يزيد عن ضعف الحد الأدنى المطلوب لشركات التامين وفقا لقواعد البنك المركزي. كما ان الملاءة المالية للشركة ستظل قوية حيث بلغت مؤخراً 144% وفقا لآخر افصاح عن الشركة. كذلك سوف يعزز هذا التخفيض من مكانتها ومركزها المالي وقدرتها على التنافس في سوق التأمين.

لقد استطاعت شركة الإتحاد للتامين تحقيق نقلة نوعية في نتائجها المالية حيث حققت أرباح صافية عام 2024 بلغت 38.3 مليون درهم إماراتي مقارنة بخسارة قدرها 2.5 مليون درهم إماراتي في عام 2023. كما ان النتائج المعلنة عن الربع الأول تحمل إشارة إيجابية عن استمرار مسيرة النجاح.

وقد أعرب السيد/ رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين عن تفاؤله بتحقيق الشركة نتائج إيجابية عن عام 2025 تعكس استمرار مسيرة النجاح والتقدم.

لقد قررت الشركة إعتماد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصبح هي شركة التقييم المالي المعتمدة للشركة ومن المرجح ان تصدر شركة التقييم السابقة بيان أخير عن الشركة فى المستقبل القريب .

وقد منحت وكالة فيتش ولأول مرة تصنيف "BBB" للقوة المالية (IFS) مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس قوة الميزانية العمومية لشركة الاتحاد وكفاءة أدائها التشغيلي ومنظومة إعادة التأمين الخاصة بها.

نبذة عن شركة "الإتحاد للتأمين"

تأسست شركة "الإتحاد للتأمين" في عام 1998 وتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي خاضعة لتنظيم البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتجاوز رأسمالها المدفوع 330 مليون درهم إماراتي. وتوفر الشركة طيفاً واسعاً من منتجات التأمين الفردية والتجارية لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع ريهام أسامة أو سارة محمد على الرقم

777 3787 4 971+ أو عبر البريد الإلكتروني:

riham.o@unioninsurance.ae أو sara.m@unioninsurance.ae

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