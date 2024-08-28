تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، نظمت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليةً تحت عنوان "تمكين المرأة لرسم ملامح المستقبل". والتي شكلت منصةً للاحتفاء بإنجازات الكوادر النسائية الإماراتية وإسهاماتها المؤثرة في قطاعي الاستثمار والتجارة الدولية، ومشاركة مجموعة من قصص النجاح الملهمة والممارسات المستدامة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مجتمع الأعمال.

وشهدت الفعالية جلسةً أدارتها سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، واستضافت شمسه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات العربية المتحدة المحلي، للاستلهام من مسيرتها المهنية المتميزة، وتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها، والتحديات التي واجهتها على مدار رحلتها المهنية. وخلال الجلسة، شاركت شمسه الفلاسي خبراتها في قطاع التجارة الدولية، وتطرقت إلى أبرز المحطات الفارقة التي حددت ملامح مسيرتها المهنية.

وقالت شمسه الفلاسي: "إن تعزيز دور المرأة في قطاع التجارة الدولية بات أولويةً اقتصادية واجتماعية وثقافية، وضرورةً لضمان مرونة واستدامة هذا القطاع الحيوي. ولا تقتصر انعكاسات هذا التوجه على توسيع نطاق مشاركة الكوادر النسائية، إذ تشمل أيضاً تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل. وفي هذا الصدد، أثبتت دولة الإمارات أن الاستثمار في تمكين المرأة يفضي إلى فوائد اقتصادية وتنموية ملموسة، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية".

وبدورها، أكدت سعادة رجاء المزروعي خلال الجلسة على أهمية تمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين لتعزيز نمو قطاع التجارة الدولية، لافتةً إلى تنامي دور المرأة الإماراتية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، واتساع نطاق حضورها في مجالي التجارة الخارجية وريادة الأعمال، وتوليها بكفاءة واقتدار للمناصب القيادية في مختلف القطاعات الحيوية. كما أشارت رجاء المزروعي إلى المسيرة المهنية لشمسه الفلاسي باعتبارها أنموذجاً يُحتذى به في النجاح على المستويين الشخصي والمهني، لا سيّما ضمن مجالٍ طالما كان مقتصراً على الرجال وهو التجارة الدولية، ومثالاً لنجاح تجربة دولة الإمارات في تطوير مشاركة المرأة في التجارة.

وألقت الجلسة أيضاً الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات الكفيلة بتعزيز الشمول والمرونة في بيئات العمل، وتجربة رجاء المزروعي وشمسه الفلاسي في ترسيخ الشمولية المؤسسية، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة لتوفير نماذج أعمال تعزز تنوع المؤسسات ومرونتها ونجاحها. كما أتاحت الفعالية للحضور فرصة التواصل المباشر مع كل من رجاء المزروعي وشمسه الفلاسي، وطرح الأسئلة عليهما فيما يتعلق بكيفية تعزيز الشمولية، والتغلب على التحديات، والقيادة وتمكين المرأة في قطاع التجارة. كما تخللت الجلسة مناقشات ولقاءات لتبادل الآراء والأفكار وتعزيز التواصل بين الكوادر النسائية الوطنية.

حول الاتحاد لائتمان الصادرات

"الاتحاد لائتمان الصادرات" هي شركة ائتمان الصادرات الاتحادية الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر للشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين حلولاً مبتكرة لتحفيز التجارة الدولية وتنميتها، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات من ضمنها تأمين ائتمان الصادرات، وتأمين التخفيف من المخاطر، ومعلومات شاملة عن الأسواق، واستراتيجيات التصدير والحصول على التمويل.

وتأسست الشركة في عام 2018 وهي حاصلة على تصنيف "AA-" من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وعضو "اتحاد بيرن" الشهير، وعضو منتسب في "تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي"، ضمن مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتطمح "الاتحاد لائتمان الصادرات" لتعزيز الاستدامة والتجارة غير النفطية من أجل تنويع الاقتصاد الإماراتي وزيادة مرونته، وتمكين الشركات من ممارسة التجارة العالمية بأسلوب سهل وميسّر من خلال تقديم حلول ائتمانية فعالة ورؤى سوقية متخصصة.

وتسعى "الاتحاد لائتمان الصادرات" جاهدة لضمان نجاح عملائها، مدفوعةً بالقيم المؤسساتية الرئيسية المتمثلة بالحماية، والتركيز على العميل، والأمانة، والتعاون، والتنافسية العالمية، والابتكار، والاستدامة.

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