أكدت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بتعزيز تنافسية الدولة على خارطة التجارة العالمية ودعم توسُّع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال مشاركتها في دورة الشارقة من "ملتقى التواصل والشراكة" من "مصرف الإمارات للتنمية".

وأُقيم الملتقى في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بمشاركة مجموعةٍ من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، تحت شعار "تمكين اقتصاد إمارة الشارقة من بوابة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال". ونظّم الحدث "مصرف الإمارات للتنمية"، بالتعاون مع مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شكّل منصةً لبحث سُبُل تمكين النمو الاقتصادي المستدام من خلال التنمية الصناعية والابتكار والشراكات الاستراتيجية.

وشارك محمد سليمان، مدير قسم الحوكمة والمخاطر والامتثال في شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، في جلسةٍ نقاشية بعنوان: "تمويل النمو وتقليل مخاطر التوسع: كيف يمكن لمؤسسي الشركات المنافسة عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات"، والتي تناولت سُبل استفادة رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة من الأدوات المالية لتقليل المخاطر، ودخول أسواق جديدة، والتوسُّع دولياً.

وتطرّقت الجلسة إلى الدعم الذي تقدمه "الاتحاد لائتمان الصادرات" للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، والخدمات الصناعية، إلى جانب نهج الشركة في تسهيل الوصول إلى حلول التأمين الائتماني، لا سيما للشركات ذات الأصول المحدودة والمصدّرين الجدد.

واستعرضت الجلسة مجموعةً من الآليات المرنة المصمَّمة لدعم المصدّرين في مراحلهم الأولى، بما في ذلك تأمين الفواتير، وتمويل سلاسل التوريد، والخصم على الصادرات. وسلطت "الاتحاد لائتمان الصادرات" الضوء على أهمية تقييم الجدارة الائتمانية للمشتري، ما يسهل تقديم الحماية الائتمانية للشركات الصغيرة والوافدين الجدد إلى الأسواق، كما تناولت المزايا التي تتيحها للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبيل تبسيط الإجراءات، وخفض الحد الأدنى للأقساط، وتوفير حلول التسجيل الرقمي.

وألقت الجلسة الضوء على برنامج "تسريع الصادرات – Xport Xponential"، باعتباره مبادرة رائدة مصممة خصيصاً لدعم المُصدّرين في المراحل المبكرة، من خلال توفير التدريب، والحماية الائتمانية، وتيسير الوصول إلى الأسواق العالمية. ومنذ إطلاقه، دعم البرنامج 10 من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم اختيارها بناءً على معايير تقييم دقيقة، حيث تستهدف التوسع في أربع أسواق رئيسية هي: إندونيسيا، والهند، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، بإجمالي فرص تصدير محتملة تصل إلى 31.3 مليار درهم خلال السنوات الأربع المقبلة. وقد ساهم البرنامج، الذي يُنفّذ مع 19 شريكاً استراتيجياً، في توفير تمويل رأس مال عامل بقيمة 174 مليون درهم لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الملتقى، حازت "الاتحاد لائتمان الصادرات" على جائزة تقديرية لشراكتها الاستراتيجية مع "مصرف الإمارات للتنمية"، إلى جانب إسهاماتها البارزة في تمكين الشركات الإماراتية من التوسع بثقة في الأسواق الإقليمية والدولية.

