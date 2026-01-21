دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة" (المُدرجة في سوق دبي المالي بالرمز UPP) عن دخولها في شراكة حصرية استراتيجية مع هايبرميديا، الشركة الأكثر تطورًا في دولة الإمارات في مجال الإعلانات الخارجية الذكية وإعلام التجزئة، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية الإعلامية في موتور سيتي، إحدى الوجهات الأكثر تميّزًا في دبي والمستوحاة من عالم رياضات المحركات.

ومن خلال هذا التعاون طويل الأمد، ستتولى هايبرميديا، إحدى الشركات التابعة لدبليو غروب هولدينغ، تصميم وبناء وتشغيل شبكة إعلامية من الجيل الجديد، تجمع بين أحدث التقنيات والأشكال المعمارية الأيقونية. ويشمل هذا التطوير إطلاق 3 لوحات إعلانية ضخمة، و4 بوابات رقمية مصمّمة بهوية معمارية مميّزة، إلى جانب 24 شاشة MUPI ذكية مزدوجة الوجه، لتشكّل منظومة إعلانية راقية واستراتيجية، تعزّز حضور العلامات التجارية وتُثري المشهد الحضري في موتور سيتي.

وتُشكّل هذه الأصول الإعلامية المرحلة الأولى من عملية تطوير أوسع على مستوى المدينة، تهدف إلى تقديم تجارب إعلانية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للسكان والزوار والعلامات التجارية، مع إرساء معيار جديد للتواصل الحضري الذكي في أبرز المجتمعات السكنية في دبي.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العقارية:«تمثّل هذه الشراكة محطة مفصلية في مسيرة التطوير المستمرة التي تشهدها موتور سيتي. فمن خلال تعاوننا مع هايبرميديا، نعمل على بناء منظومة إعلامية ذكية تعزّز قيمة المجتمع وتنسجم مع "خطة دبي الحضرية" لجعلها أفضل مدينة للعيش في العالم، محورها الإنسان، عبر مدن ذكية ومستدامة، مجتمعات متكاملة . ويتجاوز دمج الشاشات الرقمية المتقدمة والبنية التحتية الذكية المفهوم التقليدي للإعلان، ليقدّم تجربة يومية أكثر تطورًا، ويعكس هوية موتور سيتي القائمة على السرعة والدقة والطاقة. ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز جاذبية المجتمع للمقيمين والزوار والمستثمرين على حد سواء».

من جهته، قال فيليب متّى، الرئيس التنفيذي لشركة هايبرميديا: «تتمتّع موتور سيتي بهوية فريدة ترتكز على السرعة والدقة والابتكار. وتتيح شراكتنا مع الاتحاد العقارية ترجمة هذه الهوية إلى منظومة إعلامية من الجيل الجديد، مصمّمة لمرحلة متقدمة من الإعلانات الخارجية الذكية. ومن خلال البوابات الرقمية المتطورة والشاشات الذكية، نعمل على إنشاء شبكة تتجاوز الإطار التقليدي للإعلان، لتسهم في تعزيز المجتمع، وتمكين العلامات التجارية، والارتقاء بالتجربة اليومية للمقيمين والزوار».

هوية إعلامية جديدة مستوحاة من السرعة والطاقة والابتكار

يركّز تطوير البنية التحتية الإعلامية في موتور سيتي على تصاميم رقمية عالية المستوى، جرى دمجها استراتيجيًا ضمن الهوية المستوحاة من عالم رياضات المحركات التي تميّز المنطقة. وتُعدّ البوابات الرقمية عنصرًا رئيسيًا في الشبكة الجديدة، إذ تم تصميمها بعناية مستلهمة من حلبات السباق، والخطوط الانسيابية الديناميكية، والجماليات الهندسية لسيارات الأداء العالي.

وتشكّل هذه التصاميم المعمارية الديناميكية نقاط دخول أيقونية إلى المجتمع، تجسّد روح الحركة والسرعة، وتوفّر حضورًا مؤثرًا للإعلانات الخارجية ضمن بيئة حضرية متكاملة.

وتُعد دبي موتور سيتي مجتمعًا متكاملًا مستوحى من عالم رياضات المحركات، ويتميّز بشوارعه الخضراء وتخطيطه العمراني ذي الطابع الأوروبي وأسلوب الحياة الملائم للعائلات. ويضمّ المجتمع حلبة دبي أوتودروم وكارتدروم، إلى جانب مناطق سكنية وتجارية رئيسية، ما يوفّر مزيجًا متوازنًا من السكن الراقي، والثقافة الرياضية، وسهولة الوصول إلى كل من دبي مارينا ووسط مدينة دبي. ومع توفر الحدائق والمدارس والمرافق الرياضية وخيارات التجزئة، تواصل موتور سيتي ترسيخ مكانتها كأحد أكثر المجتمعات حيوية وجودة للعيش في دبي.

نبذة عن الاتحاد العقارية

تُعدّ شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الرئيسية في دبي، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجالات الاستثمار العقاري والتطوير الحضري. تأسست الشركة عام 1987، وأدرجت أسهمها في سوق دبي المالي منذ عام 1993، وتقف خلف تطوير عدد من أبرز المجتمعات العمرانية في دبي، من بينها دبي موتور سيتي.

نبذة عن هايبرميديا

تُعدّ هايبرميديا، إحدى شركات دبليو غروب هولدينغ، شركة متخصصة في تطوير حلول الإعلانات الخارجية الذكية وإعلام التجزئة، حيث توظّف التكنولوجيا المتقدمة لتمكين العلامات التجارية من التواصل بفاعلية مع جمهورها. وتدير الشركة شبكة واسعة من الوسائط الخارجية الرقمية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تجمع بين المواقع الحيوية ذات القيمة العالية وحلول إعلامية مدعومة بالتقنيات الحديثة. ومن خلال اعتمادها على تقنيات متقدمة للإعلانات الخارجية البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفي الوقت الحقيقي، تقدّم هايبرميديا حلولًا مصمّمة خصيصًا لتعزيز مستويات التفاعل وتحقيق أفضل أداء للحملات الإعلانية.

نبذة عن دبليو غروب هولدينغ

تُعدّ دبليو غروب هولدينغ الجهة المحورية للتحول الرقمي ،حيث تعمل على تطوير الجيل القادم من حلول الإعلام من خلال استثمارات استراتيجية في الإعلانات الخارجية الرقمية، وتكنولوجيا الإعلان المتقدمة، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال شركاتها التابعة، هايبرميديا ودكستا تكنولوجي وآيو.، تسهم المجموعة في إعادة رسم ملامح المشهد الإعلاني، عبر تقديم تجارب إعلامية دقيقة قائمة على البيانات، تحقق تأثيرًا فعّالًا ومستدامًا للعلامات التجارية.

وترتكز استراتيجية المجموعة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والإعلانات البرمجية، وتعظيم قيمة البنية التحتية، بما يعزّز التفاعل الحضري ويضع معايير جديدة في مشهد الإعلام الرقمي المتطور.

