برئاسة وحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود

المنتدى يهدف إلى الاستفادة من الرياضة كأداة أساسية لتعزيز السلام

سجل حافل للاتحاد في المشاركات الدولية لتعزيز التنمية الرياضية بالمملكة

موناكو: أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن مشاركته في منتدى السلام والرياضة الدولي، برئاسة وحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود – رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والأستاذة شيماء بنت صالح الحصيني المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

ويوفر منتدى السلام والرياضة الدولي الذي تنطلق أعماله في إمارة موناكو المقام في تاريخ 30 نوفمبر 2022 ، منصة فريدة للحوار الهادف وتبادل الخبرات وطرح الحلول، وبناء الشراكات المؤثرة التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الرياضة باعتبارها أداة رئيسة لتعزيز السلام.

ويشارك في حضور الفعاليات العديد من الخبراء ونجوم الرياضة العالميين، حيث من المقرر أن يعقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، والأستاذة شيماء بنت صالح الحصيني، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع العديد من الشخصيات الهامة، حيث سيلتقي سموه مع الأمير ألبرت الثاني - أمير موناكو، ويجتمع مع رئيس ومؤسس منتدى السلام والرياضة الدولي، جويل بوزو، والرئيس التنفيذي للمنتدى جان جيروم بيرين مورتييه، وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومنتدى السلام والرياضة.

وتأتي مشاركة الاتحاد في منتدى السلام والرياضة الدولي لتضاف إلى قائمة الفعاليات والمشاركات الدولية، والتي كان آخرها المؤتمر الدولي التاسع للجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة في أبوظبي، ومنتدى مسك العالمي 2022، ومنتدى صناعة الرياضة أبوظبي 2022، ومؤتمر TAFISA العالمي السابع والعشرين.

وفي سياق المشاركة في منتدى السلام والرياضة الدولي، يحرص الاتحاد السعودي للرياضة للجميع تواجده ومشاركته في هذه الأحداث كمنصات عملية لبناء جسور التعاون الدولي وإبراز مكانة المملكة كمركز رياضي رائد على كافة الأصعدة.

وفي إطار مشاركتها كمتحدث رسمي في حلقة نقاش بعنوان "الرياضة تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين"، تتناول الأستاذة شيماء الحصيني أهمية زيادة مشاركة السيدات في البرامج والمسابقات الرياضية، إضافة إلى عمل المرأة في القطاع الرياضي، مع تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لهذه المشاركة على التنمية الاجتماعية للدول وبناء مجتمعات أكثر شمولاً.

وحول مشاركة الاتحاد في المنتدى، قالت الأستاذة شيماء بنت صالح الحصيني: " نحن سعداء بالتعاون مع منتدى السلام والرياضة الدولي، الذي يشاركنا قيمنا وأهدافنا في تعزيز الرياضة المجتمعية، حيث نسعى في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى الاستفادة من الموارد والخبرات المتنوعة لخدمة المجتمع بالمملكة وتمكين أفراده من تطوير إمكاناتهم وقدراتهم، وإحداث التأثير الإيجابي".

وأضافت الحصيني: "نتطلع للعمل بشكل وثيق مع الكيانات والمنظمات التي تشاركنا الأهداف في بناء مستقبل أفضل، وتمكين الأفراد من الاستمتاع بحياة صحية، والمساهمة في تنمية المجتمع، وهو الأمر الذي يسهم في بناء مستقبل صحي للجميع".

ويذكر أن هذه المشاركة تعكس أهداف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والتزامه بتحقيق أهداف برنامج "جودة الحياة"، الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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حول الاتحاد السعودي للرياضة للجميع:

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هي جهة تنظيمية تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي في المملكة العربية السعودية وتسعى من خلال توفير فرص لجميع أعضاء المجتمع لممارسة النشاط البدني. وهي تتطلع إلى الشراكة مع الجهات الحكومية والجهات التنفيذية في مجال الرياضة والاتحادات الرياضية والقطاع العام والخاص على نطاق أوسع لتحقيق أهدافها.

ويركز اتحاد الرياضة للجميع على زيادة النشاط البدني من خلال تطوير أربع أولويات استراتيجية: (1) التعليم؛ (2) المجتمع والتطوع؛ (3) اللياقة البدنية والصحة؛ و (4) الحملات والترويج. يقوم بذلك من خلال تصميم ونشر برامج رياضية ترفيهية لجميع أفراد المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد برنامجًا دوليًا ديناميكيًا للتواصل يهدف إلى تقديم العلامة التجارية لمجتمع الرياضة في جميع أنحاء العالم.