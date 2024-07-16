جدة: اختار الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA ممثلين من الخطوط السعودية في مجالسها الاستشارية، حيث تم تعيين نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والخدمات في مجموعة السعودية الأستاذ فيصل صباغ عضواً في المجلس الاستشاري المالي للصناعة، والرئيس التنفيذي للبيانات والتكنولوجيا في مجموعة السعودية الأستاذ عبدالقادر عطيه عضواً في المجلس الاستشاري للتحول الرقمي.

ويعكس الاختيار المكانة والثقة التي تحظى بها "السعودية" في هيئات ومنظمات صناعة النقل الجوي على مستوى العالم وتأثيرها الإيجابي في هذه الصناعة، حيث تُعنى المجالس الاستشارية ببحث أفضل الحلول لتطوير وإثراء قطاع الطيران ورفع التوصيات لتنفيذ المبادرات النوعية لاسيما في المجالات الرقمية والأمن والسلامة الجوية والاستدامة.

يشار إلى أن معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العُمر عضوٌ منتخب في مجلس المحافظين الذي يعد أعلى سلطة تشريعية بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، ويمارس أعضاؤها دوراً رقابياً وتنفيذياً نيابة عن الأعضاء ككل في تمثيل مصالح شركات الطيران الأعضاء في الأياتا ، بالإضافه الى عضوية معاليه في كل من اللجنه الرئاسيه ولجنة التسميه في الأياتا، فيما ارتفع عدد أعضاء ممثلي "السعودية" إلى 6 أعضاء في 6 مجالس استشاريه من أصل مجموع 9 مجالس استشاريه حيث تم في وقت سابق اختيار كلٌ من نائب الرئيس للسلامة وأمن الطيران والجودة الكابتن محمد دحدولي عضواً في المجلس الاستشاري للأمن، ومساعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للشحن الأستاذ مروان نيازي للمجلس الاستشاري لشؤون الشحن، ومدير عام الاستراتيجيات والامتثال القانوني الأستاذ محمد السيد في المجلس الاستشاري للشؤون القانونية، ومدير عام استراتيجيات المبيعات والتوزيع الدكتور صالح بخاري في المجلس الاستشاري للتوزيع.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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