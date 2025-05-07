(جدة) - عقد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) مجموعة من الاتفاقيات مع شركات الطيران والمطارات والمؤسسات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية، بهدف صقل المهارات اللازمة لدعم النمو المتسارع في قطاع الطيران السعودي. وجاء توقيع هذه الاتفاقيات خلال فعالية يوم الطيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقدة في جدة يومي 6 و7 مايو 2025.

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب مشاركة أكثر من 1,000 من خريجي تخصصات الطيران والعاملين في القطاع في برامج تدريبية متكاملة تغطي مجموعة واسعة من المجالات تشمل تطوير وتشغيل المطارات، ومفاهيم السلامة، وإدارة شركات الطيران، والعمليات الأرضية.

يساهم قطاع الطيران اليوم بمبلغ 90.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويوفر نحو 1.4 مليون فرصة عمل، منها 62,000 وظيفة مباشرة في شركات الطيران و79,000 في المطارات ومقدّمي خدمات الملاحة الجوية. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المساهمة في السنوات المقبلة، لا سيما أن السفر والسياحة يشكلان ركيزة أساسية ضمن رؤية السعودية 2030. وفي هذا السياق، تواصل المملكة استثماراتها الضخمة في تطوير البنية التحتية للمطارات وتجديد أساطيل الطيران.

وتعليقاً على الموضوع، قال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: "يشهد قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية نمواً وتحولاً غير مسبوقين؛ إذ لا تقتصر الجهود على توسيع البنية التحتية، بل تشمل أيضاً الاستثمار في العنصر البشري، وهو أمر محوري لتلبية الاحتياجات الآنية وإعداد قوى عاملة مزودة بأفضل المهارات من أجل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويتعاون الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن كثب مع المنظومة التدريبية في المملكة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتميّز في قطاع الطيران".

وشملت الاتفاقيات التدريبية لعام 2025 ما يلي

انضمام شركة مطارات الرياض و جامعة القصيم إلى قائمة شركاء التدريب الإقليميين، إلى جانب أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران (شريك طويل الأمد في التدريب الإقليمي) والتي ستضيف دورات تدريبية جديدة. وستقدّم الجهات الثلاث أكثر من 60 دورة تدريبية تتناول موضوعات تطوير وتشغيل المطارات، ومفاهيم السلامة، والمهارات التجارية والبشرية، والعمليات الأرضية.

و إلى قائمة شركاء التدريب الإقليميين، إلى جانب (شريك طويل الأمد في التدريب الإقليمي) والتي ستضيف دورات تدريبية جديدة. وستقدّم الجهات الثلاث أكثر من 60 دورة تدريبية تتناول موضوعات تطوير وتشغيل المطارات، ومفاهيم السلامة، والمهارات التجارية والبشرية، والعمليات الأرضية. سيوفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) دورات لتعزيز الوعي بالقطاع لخرّيجي شركتي طيران الرياض والخطوط السعودية ، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مناصب قيادية مستقبلاً في قطاع الطيران.

، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مناصب قيادية مستقبلاً في قطاع الطيران. سيقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) دورات متخصصة في التعامل مع البضائع الخطرة، يشارك فيها المسؤولون الإداريون والتشغيليون في الأكاديمية السعودية للطيران المدني .

. جرى اعتماد شركة سال للخدمات اللوجستية كمركز تدريب قائم على الكفاءات، بالإضافة إلى تجديد الاتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية بوصفها مركز تدريب قائماً على الكفاءات وبرنامج اعتماد التدريب لبرنامج التدريب على العمليات الأرضية.

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