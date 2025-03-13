جدة، المملكة العربية السعودية - استضاف معهد البنك الإسلامي للتنمية وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد البريدي العالمي لمناقشة سبل التعاون في مجال الخدمات المالية الإسلامية البريدية الرقمية. وضم الوفد ممثلي الاتحاد البريدي العالمي، السادة/ إيهاب زغلول، وجوان موروني، وهاشم الحاج، بصحبة السيد/ فاروق رازا، من قسم الخدمات الاستشارية المالية الإسلامية والضمانات.

استقبل الدكتور سامي السويلم، المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية بالإنابة، الوفد بحفاوة بالغة، وأعرب عن استعداد المعهد للتعاون في تطوير الحلول المالية المبتكرة التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وتمحورت المناقشات حول الاستفادة من مبادئ التمويل الإسلامي لتعزيز الخدمات المالية البريدية، وتطوير نماذج تشغيلية تخدم العملاء في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

يتطلع الاتحاد البريدي العالمي إلى استكشاف التمويل الإسلامي بوصفه نموذج أعمال يتكامل مع الخدمات المالية البريدية، آخذا بعين الاعتبار إمكاناته في تعزيز الشمول المالي، وتنويع إيرادات مشغلي البريد، وتوفير حلول مالية أخلاقية للفئات المحرومة. وتتوافق هذه التطلعات بشكل وثيق مع مشروع الخدمات المالية الإسلامية البريدية الرقمية، الذي يهدف إلى الاستفادة من الشبكات البريدية والمنصات الرقمية لتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولا سيما في المناطق ذات الوصول المحدود إزاء الخدمات المصرفية التقليدية.

وبصفته وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، يضطلع الاتحاد البريدي العالمي بدور محوري في تعزيز التعاون الدولي بين مشغلي البريد، والنهوض بالقطاع البريدي العالمي في دوله الأعضاء البالغ عددها 192 دولة. ويضع معهد البنك الإسلامي للتنمية، الذراع المعرفي والابتكاري للبنك الإسلامي للتنمية، على عاتقه مهمة تطوير الحلول المالية الإسلامية التي تُسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في دوله الأعضاء الـ 57.

وتمثل هذه الزيارة خطوةً مهمةً نحو تعزيز شراكة إستراتيجية بين المعهد والاتحاد البريدي العالمي، بهدف تطوير حلول مالية مبتكرة وشاملة وقائمة على التكنولوجيا، تُفيد مشغلي البريد والمجتمعات التي يخدمونها.

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