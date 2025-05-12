دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة الإمارات للبترول (امارات)، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة النقل العمانية، المزود الرائد للخدمات اللوجستية الإقليمية وخدمات النقل الثقيل عبر منطقة الخليج، لتعزيز شراكتهما طويلة الأمد القائمة على التميز التشغيلي والثقة المتبادلة والرؤية المشتركة في بناء مستقبل مستدام لقطاع الخدمات اللوجستية.

وبموجب هذه الاتفاقية، تستثمر مؤسسة النقل العمانية في شراء شاحنات إفيكو صديقة للبيئة وموفّرة للوقود من شركة سعيد محمد الكندي وأولاده. وستضمن هذه الشاحنات الحديثة مواصلة تسليم شحنات الوقود إلى "امارات" بموثوقية وأمان، ولا سيما أن هذا الطراز من الشاحنات قد أثبت كفاءته العالية في الخدمة لمسافات تجاوزت مليوني كيلومتر.

ولتعزيز هذه الشراكة، ستُوسع النقل العمانية أسطولها من شاحنات إفيكو الجديدة حصرياً لصالح "امارات"، مما يعزز القدرة اللوجستية للشركتين ويؤكد التزامهما بمعايير التميز التشغيلي والنمو المستدام.

وبهذه المناسبة، قال بطي سعيد محمد الكندي، العضو المنتدب في شركة "الكندي للمشاريع": "لا تقتصر الغاية من مذكرة التفاهم هذه على توسيع أسطول الشاحنات فحسب، وإنما تمثل كذلك التزاماً مشتركاً بإعادة تشكيل مستقبل نقل الوقود في المنطقة. وتفخر ’الكندي‘ بتعزيز شراكتها مع 'امارات'، ومواءمة استثمارنا في توريد مركبات متطورة صديقة للبيئة مع الأجندة الوطنية للاستدامة في دولة الإمارات. ونلتزم معاً بإرساء معايير جديدة للموثوقية والأمان والابتكار في مجال النقل".

من جانبه، قال سعادة علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول "امارات": "تنظر ’امارات‘ إلى كل شراكة باعتبارها فرصة استراتيجية للارتقاء بإمكانات القطاع وتحقيق تقدم ملموس فيه. وترتكز شراكتنا المتميزة مع مؤسسة النقل العمانية على إرث من الثقة والقيم المشتركة، ويعكس التعاون الأخير مساعينا المشتركة لتقديم خدمات لوجستية أكثر مرونةً وكفاءةً واستدامةً.

نبذة عن مؤسسة النقل العمانية

تم إنشاء مؤسسة النقل العمانية عام 1962، وتُعد واحدةً من أبرز مزودي خدمات النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتعمل تحت مظلة مجموعة الكندي للمشاريع. تتخذ المؤسسة من مدينة دبي الصناعية مقراً لها، وتستند إلى إرث طويل من الخبرة في تقديم حلول نقل متقدمة وقابلة للتطوير، تلبي تطلعات المستقبل في منطقة الخليج. ومن خلال التزامها بالتميز التشغيلي وفهمها العميق لمتطلبات القطاع، تخدم المؤسسة نخبة من الشركاء الصناعيين وتوفر حلولاً مخصصة ترتقي بمعايير قطاع النقل.

نبذة عن شركة الإمارات للبترول (امارات)

تأسست شركة الإمارات للبترول (امارات) عام 1980، وتُعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات. وتركز الشركة بالدرجة الأولى على رضا العملاء، وقد وسّعت نطاق عملياتها لتشمل 156 محطة خدمة في دبي والإمارات الشمالية حتى مايو 2025، وتعمل الشركة على تحقيق خططها الطموحة للتوسع في كافة أنحاء الدولة. كما تنشط في مجالات تزويد وقود الطائرات والغاز، وتلتزم بتقديم أعلى معايير الجودة وخدمة العملاء، وتراعي معايير الصحة والسلامة والبيئة الدولية والمحلية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وموثوقة لموظفيها وعملائها وشركائها. https://www.emarat.ae/

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