دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات للبترول "امارات"، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن حصولها رسمياً على شهادة اعتماد "أفضل بيئة عمل" من مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية "غريت بليس تو وورك" (Great Place to Work). وتشكّل هذه الشهادة معياراً عالمياً للتميز في ثقافة مكان العمل، وتستند في ذلك إلى آراء العاملين في الشركة، وسياسات العمل فيها، وجهودها المستمرة لتوفير بيئة عمل شاملة تدعم النمو الوظيفي.

وبهذه المناسبة، قال أحمد أهلي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "إمارات": "يسرنا الحصول على شهادة اعتماد ’أفضل بيئة عمل‘ من مؤسسة ’غريت بليس تو وورك‘؛ ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى جهود موظفينا أينما كانوا، بدءاً من المقر الرئيسي للشركة إلى محطات الوقود المنتشرة على امتداد أنحاء الدولة. فهذه الشهادة تعكس تفانيهم وشغفهم وإيمانهم المشترك بقيمنا المؤسسية، وتجسد كذلك التزام ’امارات‘ الراسخ بتوفير بيئة عمل شاملة تدعم نمو الموظفين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية".

يكمن جوهر هذا الإنجاز في فلسفة "امارات" التي تضع الموظفين في صميم أولوياتها، وترتكز عليها الشركة في استراتيجيتها وعملياتها التشغيلية. وتتبنى الشركة بالفعل مجموعةً واسعةً من المبادرات التي تركز على زيادة رفاه الموظفين، وضمان تطورهم الوظيفي، ومساعدتهم على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

تواصل "امارات" مساهمتها في تطوير مستقبل الطاقة مدعومةً بكوادر عمل ملتزمة بالابتكار والخدمة والاستدامة. ويُركز فريق الموارد البشرية في الشركة على توفير بيئة عمل تعاونية تساعد الموظفين في بلوغ أقصى إمكاناتهم؛ وتستند في ذلك إلى استبيان آرائهم وملاحظاتهم بشكل مستمر، ومنحهم التقدير الذي يستحقونه من خلال برامج التكريم المختلفة، وضمان مشاركتهم الفاعلة عبر جميع مستويات العمل. ولم تثمر تلك الجهود فقط عن زيادة رضا الموظفين والاحتفاظ بهم فحسب، وإنما ساهمت كذلك في بناء قوة عاملة مستعدة جيداً للمستقبل وتلتزم بالقيم الأساسية للشركة.

واختتم أهلي قائلاً: "لا تدخر ’امارات‘ جهداً في تعزيز شعور موظفيها بالتقدير والدعم، وتتبنى وسائل متنوعة لتحقيق ذلك بدءاً من التدريب المُنظّم وبرامج التقدم الوظيفي إلى حملات العافية، ودعم الصحة النفسية، والممارسات القيادية الشاملة".

نبذة عن شركة الإمارات للبترول (امارات)

تأسست شركة الإمارات للبترول (امارات) عام 1980، وتُعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات. وتركز الشركة بالدرجة الأولى على رضا العملاء، وقد وسّعت نطاق عملياتها لتشمل 156 محطة خدمة في دبي والإمارات الشمالية حتى يونيو 2025، وتعمل الشركة على تحقيق خططها الطموحة للتوسع في كافة أنحاء الدولة. كما تنشط في مجالات تزويد وقود الطائرات والغاز، وتلتزم بتقديم أعلى معايير الجودة وخدمة العملاء، وتراعي معايير الصحة والسلامة والبيئة الدولية والمحلية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وموثوقة لموظفيها وعملائها وشركائها.

-انتهى-

#بياناتشركات