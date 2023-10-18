دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت الإمارات لألواح الزجاج المسطح، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الزجاج المسطح والتابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، إنجازاً بارزاً، يتمثل بإدراجها على القائمة الذهبية، كأول شركة لتصنيع الزجاج المسطح والوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنضم إلى هذه القائمة، بالإضافة إلى حصولها على شهادة "القيمة المحلية المضافة" (ICV)، في إطار برنامج أبو ظبي للمحتوى المحلي.

تكتسب القائمة الذهبية، أهمية خاصة باعتبارها سمة مميزة للتميز، وجزءاً من مبادرة مكتب تنمية الصناعة التي تم تطويرها بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي (ADGS)، بهدف تعزيز سلسلة التوريد المحلية من خلال زيادة الطلب على السلع والمنتجات المصنعة محلياً عبر المشتريات الحكومية. وتهدف هذه المبادرة، إلى توفير الدعم لتحقيق التنويع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة من خلال تحديد الشركات المصنعة التي تقدم إسهامات كبيرة في الاقتصاد المحلي، والتي يتم تقييمها من خلال شهادة "القيمة المحلية المضافة" الخاصة بهم.

وقال المدير العام لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، سليم رضا:" تتوافق القائمة الذهبية، التي تأتي في إطار مبادرة مكتب تنمية الصناعة بشكل كامل مع أهداف البرنامج، والذي يهدف إلى زيادة حجم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين إنتاجية الشركات المصنعة المحلية. ويُشكل إدراج شركتنا ضمن القائمة الذهبية وشهادة القيمة المحلية المضافة، دلالة واضحة على التزامنا المتواصل بالتنمية الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة. وتتمحور جهودنا وسعينا المتواصل، للمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي من خلال تصنيع منتجات عالية الجودة هنا في الإمارات. ونعتبر هذا التكريم، مصدر إلهام بالنسبة لنا، لمواصلة مسيرة التميّز ولعب دور أكثر حيوية في تحقيق التنويع الاقتصادي للدولة".

تعتبر الإمارات لألواح الزجاج المسطح، الشركة المصنعة الوحيدة التي تملك محفظة متنوعة من الزجاج المسطح وألواح الزجاج الملون المظلل، وألواح زجاجية منخفضة الانبعاثات(بطبقة مزدوجة من الفضة)، التي تلبي الاحتياجات الخاصة لمعالجة الزجاج في الإمارات العربية المتحدة.

كما تُصنف، الإمارات لألواح الزجاج المسطح، الشركة المصنعة الأولى للزجاج المسطح، التي تحصل على شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV) في الإمارات العربية المتحدة. ونجحت من خلال مرافقها المتطورة، في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في المنطقة في مجال الزجاج المسطح الذي يستخدم في تطبيقات الهندسة المعمارية والسيارات.

وستتاح الفرصة أمام عملاء شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، للاستفادة من ميزة استخدام شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV) والقائمة الذهبية، في جميع المشاريع الحكومية والمشاريع التي تدعمها الحكومة.

تتميز شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، بتقنياتها المتطورة ونهجها المبتكر في تصنيع الزجاج، وتقديم منتجات تلبي احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاعات البناء والسيارات والهندسة المعمارية، على المستوى المحلي والعالمي.

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