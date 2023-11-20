خبراء :الدنمارك من أبرز الدول الرائدة في مجال تحقيق الاستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تمكّنت الدنمارك من تسليط الضوء على جهودها الساعية نحو تحقيق مستقبلٍ أكثر استدامة، مما عزز مكانتها بوصفها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال والتي تحتل مرتبةً متقدمة على سلّم مؤشر الاستدامة العالمي للأمم المتحدة.

ويعزي الخبراء هذا التقدم المتميز إلى الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن الوعي الذي يتمتع به أفراد المجتمع المدني والذي يقودهم إلى المطالبة بإجراء تغييراتٍ تصب في مصلحة البيئة، وينعكس ذلك في إطلاق الحكومة الدنماركية للعديد من المبادرات بهذا الصدد، فقد اتخذت على عاتقها مسؤولية الحد من انبعاثات غازات الدفيئة السنوية بنسبة 70 في المئة بحلول عام 2030، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود ما بين القطاعين العام والخاص لتصبح الدنمارك مركزًا عالميًا للحلول المستدامة.

وقد باتت دولة الإمارات العربية المتحدة موطنًا لعددٍ من أكبر الشركات الدنماركية وأكثرها ابتكارا – وهم روّاد الاستدامة الدنماركيون على أراضي دولة الإمارات، وتسعى هذه الشركات إلى تطبيق الممارسات المستدامة في المنطقة، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي وتعزيز المسؤولية البيئية.

فلنتعرف معًا على رواد الاستدامة الدنماركيين الذي يتخذون من دولة الإمارات مقراً لاعمالهم المبتكرة :

إيه بي مولير كابيتال

تدير شركة " إيه بي مولير كابيتال" صندوق البنية التحتية الذي يركز على الاستثمارات الهامة في مجال النقل وانتقال الطاقة. وتماشيًا مع الأهداف المناخية الطموحة للدنمارك، تركز الشركة على الاستثمارات المستدامة في أسواق النمو.

لمزيد من المعلومات: https://apmollercapital.com/en/

آرلا للأغذية

تعد شركة آرلا للأغذية شركة تعاونية رائدة في مجال منتجات الألبان، وتتمحور رؤيتها حول خلق مستقبل أكثر إشراقًا لصناعات الألبان، ورفد العالم بمنتجات ألبان صحية ومستدامة، وقيادة الانتقال نحو زراعة ألبانٍ مستدامة.

لمزيد من المعلومات: https://www.arla.com/

سي برين

تركز شركة "سي برين" المدرجة في بورصة ناسداك-أو إم إكس، على التحول الرقمي بوصفه إحدى عوامل التمكين لجيلٍ جديد من المؤسسات الحكومية القوية التي تتمتع بالشفافية والفعالية. يسلط تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركة الضوء على جهودها اللامتناهية في دعم التنمية المجتمعية، والتزامها بتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات: https://fae.um.dk/en/the-trade-council/danish-sustainability-champions/cbrain

تشر هانسين

تعد شركة " تشر هانسين" إحدى الشركات العالمية المتخصصة بالعلوم البيولوجية، وتعمل على تطوير حلول قائمة على المكونات الطبيعية لمختلف الصناعات. مع التركيز على الحلول الميكروبية، كما تقود الشركة جهود تغييرٍ ضخمةٍ في هذا المجال منذ ما يقرب من 150 عاما.

لمزيد من المعلومات: https://www.chr-hansen.com/en/

دي إس في

تتمتع شركة " دي إس في" بانتشارٍ واسعٍ في أكثر من 80 دولة بوصفها وكيل شحنٍ عالمي، وتتخصص بتقديم حلول سلسلة التوريد المستدامة، وتمتاز بالجمع ما بين التميز التشغيلي والالتزام بالمسؤولية البيئية.

لمزيد من المعلومات: https://www.dsv.com/en-ae/

غراندفوز

تؤمن شركة غراندفوز، وهي شركة مختصة بمضخات المياه، بالنهوض بتدفق المياه المسؤول، وتكرس جهودها لاحترام وحماية وتعزيز تدفق المياه للأشخاص والشركات والبيئة.

لمزيد من المعلومات: https://www.grundfos.com/

جيه واي اس كيه

تعد شركة " جيه واي اس كيه" إحدى الشركات العالمية الرائدة التي تقدر مسؤوليتها نحو البيئة والمجتمع ويتّسع نطاق التزامها ليتجاوز الموظفين ويشمل الموردين في جميع أنحاء العالم، مما يعكس تفانيها في نشر الممارسات المستدامة.

لمزيد من المعلومات: https://jysk.ae/

ميتاإكس الاستشارية

تختص شركة " ميتاإكس الاستشارية "بدمج الاستدامة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية، وتهدف إلى إيجاد حلولٍ مبتكرة للنمو الاقتصادي المستدام.

لمزيد من المعلومات: https://metaxspaces.com/

فايكينغ لايف-سيفينغ إكويبمنت

تعد شركة " فايكينغ لايف-سيفينغ إكويبمنت" إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمان والسلامة، ويتمحور تركيزها حول السلامة البحرية، حيث تسعى للمساهمة في خلق عالم أكثر أمانا واستدامة.

لمزيد من المعلومات: https://www.viking-life.com/

لقد أصبحت الدنمارك بمثابة قوةٍ تحويلية تجمع ما بين ريادة الأعمال والاستدامة، وما هذه الشركات إلا مثالًا على الالتزام الدنماركي بالمسؤولية البيئية، ودليلًا على دور الممارسات المستدامة في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي مع تحقيق مستقبلٍ أكثر إشراقٍ وصداقةٍ للبيئة. وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز الاستدامة بجميع أشكالها وصورها يعد أولى أولويات مجلس التجارة الدنماركي في دبي وحول العالم.

للمزيد من المعلومات حول رواد الاستدامة الدنماركيين، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية الخاصة بهم.

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