دبي - حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، مُمثلةً ببريد الإمارات، المزوّد الرسمي لخدمات البريد في الدولة، المركز الأول في جائزة خدمة العملاء في البريد العاجل الدولي على مستوى العالم، كما نالت الجائزة الذهبية في الأداء لخدمات البريد العاجل الدولي لعام 2024، والتي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي عبر تعاونية البريد العاجل الدولي. وجرى تسليم الجوائز خلال الاجتماع الرسمي السابق لانطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، الذي تستضيفه دولة الإمارات من 8 حتى 19 سبتمبر الجاري، ويعد الفعالية الأبرز على الأجندة الدولية للقطاع البريدي.

ويجسد هذا التتويج العالمي ثمار الرؤية الاستباقية لدولة الإمارات في بناء منظومة خدمات ذكية ترتقي إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة والموثوقية، بما يعزز ريادتها في القطاع اللوجستي العالمي. وحصدت دولة الإمارات الجائزة الذهبية بعد تقييم شامل للأداء التشغيلي عبر الشبكات الدولية، ومستوى رضا المتعاملين، وفعالية الاستجابة، ودقة الالتزام بمواعيد التسليم، وفق مؤشرات مرتفعة تراوح الأداء فيها بين 95% و98%، حيث شمل التقييم مراحل الخدمة كافة، من استلام الشحنات وحتى التسليم النهائي، إضافةً إلى خدمات ما بعد البيع. كما يأتي الفوز بالمركز الأول في جائزة خدمة العملاء تأكيداً على جهود الاستثمار المستمرة في منظومة التجربة الرقمية للمتعاملين، واستحداث قنوات أكثر ذكاءً واستجابة، تضمن تقديم تجربة استثنائية تعكس طموحات الدولة نحو التميز المؤسسي.

وقال طارق الواحدي، الرئيس المنتدب لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين والرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "يترجم هذا الإنجاز رؤية قيادتنا الرشيدة في تسخير الابتكار لتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً، ويعكس التزامنا المستمر ببناء منظومة بريدية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل. ونجد في هذا التتويج انطلاقة جديدة لبريد الإمارات نحو مرحلة أكثر طموحاً، نواصل فيها ترسيخ ريادة الدولة، والمساهمة في صياغة مستقبل القطاع البريدي على مستوى العالم، من خلال شراكات مبتكرة، وحلول رقمية مستدامة، وعمليات تشغيلية فائقة الأداء."

ويمثل هذا الإنجاز تأكيداً على نجاح استراتيجية "رؤية مئوية الإمارات 2071" في تعزيز تنافسية الدولة عبر تطوير قطاعات حيوية تدعم النمو الاقتصادي وتخدم أهداف التحول الرقمي والتكامل اللوجستي العالمي، وهو ما تجسّده اليوم النتائج المشرّفة التي حققتها الدولة في القطاع البريدي.

-انتهى-

#بياناتشركات