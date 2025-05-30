الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات وأكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، عن توقيع اتفاقية مع شركة هيونداي موبيس الرائدة عالمياً في تصنيع قطع غيار السيارات، لزيادة توريداتها من ألمنيوم "سيليستيال" ( CelestiAL ) المصنوع بالطاقة الشمسية.

ويُعد ألمنيوم "سيليستيال" أول ألمنيوم تجاري يتم إنتاجه بالاعتماد على الطاقة الشمسية، ما يسهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير.

تُعزز هذه الاتفاقية التعاون القائم بين الشركتين منذ عام 2015، حيث تورّد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ما يصل إلى 66 ألف طن من الألمنيوم سنوياً إلى شركة هيونداي موبيس.

وبموجب الاتفاقية ستزيد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توريداتها من ألمنيوم CelestiAL إلى شركة هيونداي موبيس من 8 آلاف طن في العام الحالي إلى 15 ألف طن سنوياً بحلول عام 2026. كما تبحث الشركتان عقد اتفاقية طويلة الأمد تشمل الفترة ما بعد عام 2026 لتوريد المنتجات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك أسطوانات الألمنيوم وسبائك الألمنيوم الأولي والألمنيوم المعاد تدويره. كما تتعاون الشركتان لتطوير السبائك المعدنية التي تلبي متطلبات محددة في قطاع السيارات.

ويُعتبر الألمنيوم من المعادن الرئيسية في صناعة السيارات بفضل وزنه الخفيف ومتانته ومقاومته للتآكل. وتُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أكبر موردي السبائك المعدنية لقطاع السيارات على مستوى العالم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تركز شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير ابتكاراتها لإنتاج المعادن فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات. نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الناجحة مع شركة هيونداي موبيس على مدار الاعوام القادمة، وأتوجه لهم بالشكر على ثقتهم بنا وبمنتج سيليستيال ، أول ألمنيوم يتم إنتاجه بالاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم".

من جانبه قال صن وو لي، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم المشتريات في شركة هيونداي موبيس: "تمثل شراكتنا مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خطوة استراتيجية نحو بناء سلسلة توريد مستدامة تعتمد على الألمنيوم منخفض الكربون، ما يدعم جهودنا في الامتثال للقوانين البيئية العالمية ".

وفي عام 2024، ارتفع إنتاج ألمنيوم CelestiAL الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة 27%، ليصل إلى 80 ألف طن، منها 8 آلاف طن من ألمنيوم CelestiAL-R المعزز بمواد معاد تدويرها.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الشركات المعتمدة وفقاً للمعايير العالمية لقطاع السيارات، التي تضمن اعتماد إدارة الجودة في سلسلة توريد قطاع السيارات على مستوى العالم.

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