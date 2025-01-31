الإمارات العربية المتحدة: حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم "عالي الجودة" في العالم، على شهادة إدارة سلسلة التوريد التابعة لمبادرة رعاية الألمنيوم، وذلك لمواقعها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدد هذه الشهادة متطلبات إدارة وتتبع المواد الخام والمعادن وتقييمها عبر سلسلة القيمة، بدءاً من التعدين وصولاً إلى المستهلك، ما يعزز معايير شهادات الأداء التابعة لمبادرة رعاية الألمنيوم للمصاهر وفقاً لمدى استدامة عملياتها.

وتحصل مواقع الإمارات العالمية للألمنيوم في دولة الإمارات على بعض المواد الخام من جهات حاصلة على شهادة معايير الاستدامة وشهادة إدارة سلسلة التوريد من مبادرة رعاية الألمنيوم، ما يتيح للإمارات العالمية للألمنيوم إنتاج نسبة من الألمنيوم المعتمد وفق شهادة إدارة سلسلة التوريد وتوفير منتجات الألمنيوم المعتمدة وفق هذا المعيار للعملاء.

وتم منح جميع مواقع التعدين والتكرير والصهر التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جميع أنحاء العالم شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم لمعايير الاستدامة باستثناء شركة "سبيكترو ألويز" التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يعد الألمنيوم معدن أساسي لبناء مجتمعات مستدامة، ومن المهم أيضاً أن يتم إنتاجه بطريقة مستدامة. ويشمل ذلك تصنيعه من المواد الخام التي يتم إنتاجها بطرق مستدامة. ويعد الحصول على شهادة إدارة سلسلة التوريد من مبادرة رعاية الألمنيوم خطوة إضافية نحو تحقيق رؤيتنا في ريادة قطاع الألمنيوم في مجال الاستدامة. ونفخر بقدرة شركتنا على إنتاج المعدن المعتمد وفق هذه المعايير العالمية".

تعتبر "مبادرة رعاية الألمنيوم" منظمة عالمية غير ربحية تهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق معايير الاستدامة في صناعة الألمنيوم، وتجمع تحت مظلتها أكبر الشركات العالمية الرائدة بقطاعات التعدين وإنتاج المعادن والمستخدمين النهائيين مثل أبل، ونسبرسو، والمنظمات غير الحكومية، لتعزيز مساهمة الألمنيوم في خلق مجتمع مستدام.

وأجرت شركة (DNV Business Assurance Services UK Ltd) المستقلة والمتخصصة في التدقيق، المراجعة الشاملة لأنظمة الإمارات العالمية للألمنيوم اللازمة للتحقق من امتثالها لمتطلبات شهادة تتبع سلسلة التوريد.

نبذة عن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم:

تأسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 1975 على يد صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم تحت مسمى دبي للألمنيوم (دوبال)، ومنذ تأسيسها تعمل الشركة على ابتكار الألمنيوم لجعل الحياة العصرية متكاملة. الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم أكبر منتج "للألمنيوم عالي الجودة" في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي شركة مملوكة مُناصفة لكل من شركة مبادلة للاستثمار من أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من دبي. وتعتبر أكبر شركة مملوكة من قبل الإمارتين معاً.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاً متكاملاً للألمنيوم، تمتد أعمالها عبر أربع قارات، بدءاً من عمليات تعدين البوكسيت وحتى إنتاج الألمنيوم الأولي وإعادة تدويره.

وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصاهر الألمنيوم في موقعي الشركة في جبل علي والطويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصفاة تكرير الألومينا في الطويلة، ومنجم البوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به في جمهورية غينيا، ومصهر متخصص في إنتاج الألمنيوم المعاد تدويره فائقة القوة في ألمانيا، ومصنع لإعادة التدوير في الولايات المتحدة.

يعد الألمنيوم الذي تنتجه شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" ثاني أكبر الصادرات المصنعة في دولة الإمارات، بعد النفط والغاز. وفي العام 2023، بلغ إجمالي المبيعات للألمنيوم 2.75 مليون طن من الألمنيوم المسبوك. الإمارات العالمية للألمنيوم هي المنتج الوطني الوحيد التي تجعل الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم.

ويلبي إنتاج الشركة احتياجات ما يزيد عن 400 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وفي عام 2023، بلغت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 76% من إجمالي مبيعات الشركة من المعدن المصبوب.

ويستخدم الألمنيوم الذي تنتجه "الإمارات العالمية للألمنيوم" بشكل أساسي في قطاعات الإنشاءات، وصناعة السيارات، والتعبئة والتغليف، وفي قطاع صناعة الطيران، والإلكترونيات.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 10% من إجمالي إنتاجها إلى 26 شركة متخصصة في تصنيع منتجات من الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يساهم قطاع الألمنيوم المتنامي في الدولة في توفير أكثر من 57,000 وظيفة، ويعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 7,000 موظف، بينهم أكثر من 1,300 مواطن إماراتي.

وقد انصب تركيز شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الابتكار لأكثر من 30 عاماً، واستخدمت تقنياتها الخاصة في جميع عمليات توسيع وتطوير المصاهر منذ تسعينيات القرن الماضي، وقامت باستبدال جميع خطوط الإنتاج القديمة وتزويدها بتقنيات حديثة. وفي عام 2016 أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على المستوى الدولي.

وبصفتها شركة وطنية مسؤولة، تحرص شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الالتزام والوفاء بالمسؤوليات المجتمعية والبيئية التي أخذتها على عاتقها عبر مختلف أنشطتها، وبمستوى يضاهي التزام شركات المعادن والتعدين الرائدة في العالم.

وفي عام 2017، أصبحت "الإمارات العالمية للألمنيوم" أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى "مبادرة رعاية الألمنيوم"، البرنامج العالمي الذي يهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة والشفافية في صناعة الألمنيوم.

وفي عام 2019، أصبح موقع الشركة في الطويلة أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة "مبادرة رعاية الألمنيوم" وذلك عن ممارسات أداء الاستدامة، ثم مُنحت الشهادة لموقع الشركة في جبل علي عام 2021، وحصلت غينيا ألومينا كوربوريشن الشركة المملوكة بالكامل للإمارات العالمية للألمنيوم على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم في عام 2023، كما حصلت مصفاة الطويلة للألومينا في وقت لاحق من العام 2023 على شهادة الاستدامة، وحصل المصهر الألماني المتخصص التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على هذه الشهادة في العام 2023، قبل أن تستحوذ عليه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مطلع 2021، بإنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، في إنجاز جديد يجعل دولة الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.

والجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أُسست في العام 2014 إثر اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال). وقد بدأ الإنتاج من مصهر دوبال جبل علي للألمنيوم في عام 1979. وتبلغ مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي نحو خمسة كيلومترات مربعة، أي أكبر من مساحة دبي مول بخمسة أضعاف.

وبدأت عمليات الإنتاج في شركة الإمارات للألمنيوم "إيمال" عام 2009، وكان مصهر الطويلة أضخم مصهر منفرد للألمنيوم في العالم عند اكتماله. ويُذكر أن مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة 6 كيلومترات مربعة، أي ما يوازي ستة أضعاف مساحة جزيرة المارية.

وتملك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم محطات طاقة خاصة بها في كلا الموقعين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تلبي احتياجاتها من الكهرباء. وتبلغ طاقة توليد الكهرباء في الشركة 6و4746,474 ميغاواط، لتكون بذلك ثالث أكبر مولد للكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد "هيئة كهرباء ومياه دبي" (ديوا) و"هيئة مياه وكهرباء أبوظبي".

كما تقوم الشركة بإنتاج المياه من وحدات تحلية المياه التابعة لها.

بدأت الإمارات العالمية للألمنيوم عمليات الإنتاج من مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في أبريل 2019، وتعد مصفاة الطويلة للألومينا الأولى من نوعها في الدولة والثانية في منطقة الشرق الأوسط. ويساهم المشروع بتقليل اعتماد الدولة على الألومينا المستوردة من الخارج، وتزويد الشركة بأكثر من 45% من احتياجاتها من الألومينا عند عملها بكامل طاقتها.

كما بدأت شركة "غينيا ألومينا كوربوريشن" المملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتصدير البوكسيت من جمهورية غينيا في غرب إفريقيا في أغسطس 2019، ويعد هذا المشروع أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في جمهورية غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: www.ega.ae

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