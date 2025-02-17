دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة دِل تكنولوجيز عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسة من خلال تزويدها بأحدث التقنيات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يسهم في إحداث تغيير جذري في منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

ووقع المذكرة كلاّ من سعادة مباركة إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، والمدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والسيد وليد يحيى، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز في منطقة الخليج، وتتعاون "الإمارات الصحية" ودِل بموجب هذه المذكرة في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تنظيم ورش عمل لمشاركة أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي في المؤسسة، وتطوير الخبرات الفنية من خلال جلسات تدريب وبرامج دعم متخصصة، إلى جانب توفير إمكانية الحصول على الخدمات الاستشارية من الخبراء.

وأوضحت سعادة مباركة إبراهيم الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والمدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة تلتزم بتطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات من خلال مواءمة الأولويات الوطنية مع الأهداف الطموحة، وسوف يسهم تعاوننا مع شركة دِل في تمكيننا من اختبار تقنيات جديدة من شأنها الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات التي نقدّمها في منشآتنا الصحية المختلفة وتعزيز إمكانية الوصول إليها، كما تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى بناء منظومة رعاية صحية جاهزة للمستقبل، وتعزيز قدرتها على الارتقاء بصحة المجتمع ورفاهيته، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في مجال التميز في الرعاية الصحية.

من جانبه، قال وليد يحيى، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز في منطقة الخليج: "يتمتع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بقدرة هائلة على تغيير طريقة عمل قطاع الرعاية الصحية، وأسلوب تقديم الخدمات الأساسية. ونحن نسعى من خلال تعاوننا الوثيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى تمكين قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات ودعمه بحلول متقدمة وقابلة للتطوير تمكّنه من التعامل بجدارة وموثوقية مع التحديات المعاصرة. وتمهد مذكرة التفاهم هذه الطريق لنشر حلول مبتكرة تلبي المتطلبات المتنامية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة."

وسيركز التعاون بين الطرفين على الاستفادة من التقنيات المتطورة التي من شأنها الإسهام في تبسيط إجراءات رعاية المرضى وتحسين النتائج السريرية وتحقيق تكامل خدمات الرعاية الصحية، لا سيما مع مواصلة لعب الابتكار دور محوري ومؤثر في مختلف جوانب تجربة المرضى وجميع مراحل الرعاية الصحية.

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