دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيعه مؤخراً مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع كلية الأفق الجامعية، والجامعة الأمريكية في الإماراتبهدف التعاون في مجموعة من المجالات التعليمية.

وبموجب الاتفاقيتين، سيستفيد موظفو "الإمارات الإسلامي" وعائلاتهم من الحصول على منح دراسية لمختلف البرامج بما يشمل شهادات البكالوريوس والدراسات العليا. كما سيعمل "الإمارات الإسلامي" على تمكين موظفيه من مواصلة تطوير مهاراتهم من خلال برامج التطوير التنفيذية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل "الإمارات الإسلامي" على دعم الطلاب من كلية الأفق الجامعية، والجامعة الأمريكية في الإمارات من خلال توفير فرص التدريب الداخلي ومشاريع البحث وكذلك تطوير دراسات الحالة.

وتتضمن أجندة التعاون أيضاً المشاركة في مختلف أنشطة المشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع قيم "الإمارات الإسلامي" والتركيز على المبادرات المجتمعية والتنموية.

وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا أن نتعاون مع كلية الأفق الجامعية والجامعة الأمريكية في الإمارات، ليس فقط لدعم احتياجات التطوير المهني المستمر لموظفينا، ولكن أيضاً لتلبية إحتياجات المصرف المستقبلية من خلال رعاية وتنمية المواهب الإماراتية الشابة."

وأضافت: "باعتبارنا أحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يدرك ’الإمارات الإسلامي‘ أهمية الاستثمار في نمو وتطور كوادره البشرية، ونحن في المصرف نرى أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما مع كلتا الجامعتين ما هما إلا بداية لشراكة قيمة من شأنها تعزيز التزامنا بتطوير وصقل المواهب والكفاءات في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و221 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae .

-انتهى-

#بياناتشركات