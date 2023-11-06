البطاقة تمنح المتعاملين استرداداً نقدياً على كافة مشترياتهم، بالإضافة إلى برنامج مكافآت يتيح لهم الانتقال بسلاسة ما بين فئات الإنفاق (السفر وأنماط الحياة).

دبي، الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع التزامه بتزويد متعامليه بتجربة مصرفية استثنائية، أطلق "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، البطاقة الائتمانية المبتكرة "الاسترداد النقدي سويتش من فيزا".

وتقدم البطاقة الائتمانية الجديدة للمتعاملين مرونة في اختيار فئات الإنفاق، سواء عند السفر أو أنماط الحياة، والانتقال فيما بينهما مباشرة باستخدام تطبيق EI Rewards، ما يتيح لهم الحصول على نسبة استرداد نقدي أعلى. وبناءً على الفئة المختارة، يمكن للمتعاملين الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 4% عند الدفع باستخدام البطاقة في مجموعة واسعة من فئات الإنفاق بما في ذلك المطاعم والبقالة والتعليم وتذاكر الطيران وحجوزات الفنادق، و8% على الوقود، بالإضافة إلى استرداد بنسبة 1% غير محدودة بسقف على كل فئات المشتريات الأخرى.

يمكن لحاملي البطاقة أيضاً الاستمتاع بمجموعة من المزايا الإضافية، بما في ذلك الحصول الوصول غير المحدود إلى صالات المطار، والوصول إلى نادي دبي للسيدات، و خدمة صف السيارات ، و جولات الغولف.

وفي هذا السياق، قال محمد الهادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للخدمات المصرفية للتجزئة وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي: "يواصل الإمارات الإسلامي العمل على تزويد المتعاملين بعروض مبتكرة وجذابة ترقى لتوقعاتهم، ليتسنى لهم تحقيق الاستفادة القصوى من مدفوعاتهم عبر البطاقات الائتمانية. ولا شك أن إطلاق بطاقة ’ الاسترداد النقدي سويتش من فيزا‘ يمثل خطوة مبتكرة تعزز محفظتنا من البطاقات الائتمانية الحائزة على الجوائز. إذ نهدف من خلال هذه البطاقة إلى تمكين المتعاملين من اختيار فئة المكافأة المفضلة لديهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وأنماط الشراء خاصتهم".

بدورها، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة: "مع بطاقة الاسترداد النقدي سويتش ‘ من الإمارات الإسلامي، يمكن للمتعاملين التبديل بين فئات نقاط الإنفاق وفقاً لتفضيلاتهم، بحيث يمكنهم زيادة الاسترداد النقدي لقاء مدفوعاتهم. ويأتي إطلاق هذه البطاقة ليؤكد التزامنا بالابتكار وحرصنا على طرح منتجات تلبي احتياجات المستهلكين المتغيرة والمتزايدة. ويسرنا في Visa مواصلة هذه الشراكة مع ’الإمارات الإسلامي‘ ونتطلع قدماً لطرح مزيد من حلول الدفع المبتكرة والمجزية للمتعاملين في المستقبل".

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نبذة عن "الإمارات الإسلامي:

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 42 فرعاً و211جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

ويشار إلى أن الإمارات الإسلامي لايزال يتلقى الجوائز التقديرية العالمية على أدائه المالي القوي والتزامه بتحقيق الامتياز في الخدمة والابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. الأمر الذي تواصل خلال عام 2022 أيضاً. فقد حصد المصرف ثلاث جوائز مرموقة خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي العالمية 2022"، وهي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في الإمارات العربية المتحدة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية في الإمارات العربية المتحدة"، وذلك عن بطاقة ضيف الاتحاد الائتمانية، وهي مجموعة من البطاقات الائتمانية الحصرية، ذات العلامة التجارية المشتركة مع الاتحاد للطيران. وحاز مصرف الإمارات الإسلامي أيضاً جائزة "أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "ميا فاينانس 2022"، نظير عروضه المبتكرة المخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولمكانة "الإمارات الإسلامي" المرموقة كمصرف مفضّل لدى رواد الأعمال الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتتواءم مع شركاتهم.