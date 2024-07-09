تقديراً لابتكاراته الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على جائزة "المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة" ضمن حفل توزيع جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024، وذلك تقديراً لالتزامه بحفز الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية.

وكان "الإمارات الإسلامي" قد أطلق مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة في قطاع التمويل الإسلامي، ومنها أول صكوك مقومة بالدرهم يصدرها مصرف إماراتي بقيمة مليار درهم؛ وكذلك الصكوك الجزئية التي كان سباقاً إلى إطلاقها بين المصارف الإسلامية في المنطقة، حيث يتيح هذا المنتج للمتعاملين إمكانية الوصول إلى أسواق الصكوك الدولية بحد أدنى للاستثمار يصل إلى 25,000 دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع رؤيته بوصفه مؤسسة مصرفية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تجاه المتعاملين والمجتمع، أعلن "الإمارات الإسلامي" عن إدراج أول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، مما يمثل علامة فارقة في قطاع التمويل الإسلامي ويحفّز مسار التحول نحو الاقتصاد المستدام.

وانطلاقاً من ريادته الرقمية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، يواصل "الإمارات الإسلامي" التزامه طويل الأمد بتقديم الحلول المصرفية المبتكرة لمتعامليه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد أن أصبح أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة يطلق جميع المحافظ الرئيسية الثلاث وهي: "Apple Pay" و"Google Pay" و"Samsung Wallet"، أصبح أيضاً أول مصرف إسلامي في العالم يقدم الخدمات المصرفية عبر تطبيق "WhatsApp" للمتعاملين. وفي إطار تركيزه على الخدمات الرقمية، أطلق "الإمارات الإسلامي" مؤخراً منصة رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتداول الثروات والأسهم عبر تطبيقه للهاتف المتحرك (+ EI) ليصبح بذلك أول مصرف من نوعه في الدولة يقدم هذه الميزة لمتعامليه. وتتيح هذه المنصة للمتعاملين إدارة استثماراتهم بسهولة من خلال التداول في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية، مع توفير رؤية كاملة وشاملة لإجمالي المحفظة الاستثمارية لدى المصرف.

وكما قدّم "الإمارات الإسلامي" أيضاً منتجات مبتكرة ومخصصة للتمويل السكني ساهمت بدورها بتعزيز مكانته في طليعة سوق التمويل العقاري وقطاع الإسكان في المنطقة.

وقالمحمد الهادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للخدمات المصرفية للتجزئة وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي" : "يشرفنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لهذا العام، والتي تكرّم جهودنا الحثيثة في توفير حلول مصرفية رقمية تركز على المتعاملين عبر مختلف القطاعات. ونؤكد بهذه المناسبة على التزامنا الراسخ بتقديم أفضل المنتجات المالية والخدمات المصرفية الإسلامية لمتعاملينا في المنطقة. ونثمّن عالياً هذا التكريم الذي يعكس العمل الجاد والتفاني الذي يبذله فريق عملنا بأكمله. وفيما نحتفل هذا العام باستكمال 20 عاماً من التقدم، نبقى ملتزمين بتوفير المنتجات والخدمات التي تلبي مختلف احتياجات متعاملينا، وتعزز مكانتنا كمؤسسة رائدة في السوق حائزة على جوائز عديدة."

إن جوائز يوروموني للتميز هي برنامج جوائزٍ سنوي يُكرم أفضل المؤسسات المالية في العالم، ويعتبر المعيار العالمي للتميز في القطاع المصرفي. وعلى مدار أكثر من 30 عاماً، كرّمت يوروموني البنوك والمصرفيين والمؤسسات المصرفية التي أظهرت تميزها وأثبتت ريادتها والتزامها بالابتكار.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 42 فرعاً و211 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. الأمر الذي تواصل خلال عام 2023 أيضاً؛ فقد حصد المصرف جائزة "الصكوك الأكثر ابتكاراً" ضمن جوائز مجلة "ذا بانكر" الشهرية الصادرة عن "فايننشال تايمز"، والتي جاءت عن أول إصداراته من الصكوك المقومة بالدرهم والبالغ قيمتها مليار درهم. كما فاز البنك بجائزة "أفضل صفقة عقارية إسلامية" خلال حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2023" لدوره في قيادة صفقة تمويل عقاري لمجموعة رائدة مقرها دبي.

كما نال المصرف جائزة "أفضل صفقة عقارية إسلامية" خلال حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2023"؛ وذلك تكريماً لقيادته صفقة تمويل لمجموعة رائدة مقرها دبي.

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae

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