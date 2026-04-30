دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن الإمارات الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة سيراميك رأس الخيمة، الرائدة عالمياً في صناعة السيراميك، بهدف منح عملاء التمويل السكني وحاملي بطاقاته الائتمانية خصومات حصرية وأفضلية الوصول إلى منتجات الشركة من مواد البناء الممتازة.

بموجب هذه الشراكة، سيحصل عملاء التمويل السكني من الإمارات الإسلامي على خصم بنسبة 35% على منتجات سيراميك رأس الخيمة المخصصة للأغراض العامة والأدوات الصحية، مما يساهم بشكل كبير في خفض تكاليف بناء وتجديد المنازل.

علاوة على ذلك، سيستفيد حاملو بطاقات الإمارات الإسلامي المغطاة من خصم بنسبة 25% على المجموعة نفسها من مواد البناء عالية الجودة.

تهدف هذه المبادرة أيضاً إلى دعم المواطنين الإماراتيين في بناء منازلهم - وهو أحد مجالات التركيز الرئيسية للإمارات الإسلامي - مع ضمان حصولهم على مواد بناء متينة من موردين موثوقين وبأسعار ميسرة.

وبهذه المناسبة، قال مروان إسماعيل الزرعوني، رئيس مبيعات التجزئة في الإمارات الإسلامي: "يسرنا التعاون مع مؤسسة وطنية عريقة مثل شركة سيراميك رأس الخيمة لتحقيق قيمة حقيقية لعملائنا في رحلتهم لبناء وتطوير منازلهم. وتساهم هذه الشراكة في تعزيز عرض القيمة الذي يقدمه الإمارات الإسلامي، حيث يتجاوز معها حدود التمويل السكني ليصبح شريكاً متكاملاً لحلول السكن. كما تنسجم هذه الخطوة مع مبادرة ’عام الأسرة‘ في دولة الإمارات، وتشكل جزءاً من المبادرات المجتمعية التي يطلقها ويشارك فيها الإمارات الإسلامي بهدف خلق قيمة طويلة الأمد للعملاء وللأجيال القادمة".

بدوره قال هاغوب بالابانيان، نائب الرئيس لقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في سيراميك رأس الخيمة: "نفخر بالتعاون مع الإمارات الإسلامي في هذه المبادرة المهمة التي تعكس رؤيتنا المشتركة لدعم المجتمع والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية لتطوير قطاع الإسكان، مما يجعل من هذه الشراكة خطوة طبيعية. ومن خلال تقديم مزايا حصرية لعملاء الإمارات الإسلامي تتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجاتنا عالية الجودة، نحرص على دعم مشاريع بناء وتجديد المنازل لتكون أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وبما يضمن الحفاظ على قيمتها بمرور الوقت".

تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية التوجه العام للإمارات الإسلامي ليكون البنك المفضل للمواطنين الإماراتيين، كما تنسجم مع الأولوية الوطنية في توفير مساكن عالية الجودة لأفراد المجتمع. ومن خلال الدعم الفعال لرفاهية المجتمع، يسعى الإمارات الإسلامي إلى ترسيخ مفاهيم الشمول والثقة وتحقيق قيمة اجتماعية طويلة الأمد.

