أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية ("سال" أو "الشركة")، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية؛ وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي للطرح العام الأولي لأسهم الشركة، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتحديد السعر النهائي ("السعر النهائي للطرح") لأسهم الطرح ("الطرح") بواقع 106 ريال سعودي للسهم الواحد؛ مما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 8,480 مليون ريال سعودي (2,261 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة عن النطاق السعري لأسهم الطرح في 25 سبتمبر 2023م.

بلغت قيمة سجل الأوامر 182.4 مليار ريال سعودي (48.6 مليار دولار أمريكي) لتغطي الاكتتاب بما يقارب 72 مرة.

وبهذه المناسبة، قال فيصل بن سعد البداح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية: "يسرنا أن نشهد هذا الإقبال الكبير على أسهم ’سال‘ من جانب المستثمرين من المؤسسات بما يضمن الحد الأعلى للنطاق السعري؛ مما يعكس الثقة الكبيرة بإمكانات الشركة الواعدة ورؤيتها المستقبلية ومتانة أدائها المالي، وتوقعات النمو وبخبرات سال وكفاءة فريق الإدارة. سنواصل تركيز جهودنا على ترسيخ مكانتنا الرائدة وتحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع المساهمين".

وأضاف البداح: "نرحب في هذه المحطة المهمة من مسيرة سال بمستثمرينا الجدد من المؤسسات التي انضمت إلى قاعدة مساهمينا المتنوعة، ونتطلع الاسبوع القادم إلى مشاركة المستثمرين الأفراد في مسيرة نجاحنا المستقبلية ودعم جهودنا لتحقيق قيمة إيجابية مستدامة والارتقاء إلى رؤيتنا بأن نكون الرائد اللوجستي لوطن يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه".

تفاصيل الطرح

تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 106 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ 8,480 مليون ريال سعودي (2,261 مليون دولار أمريكي).

يبلغ إجمالي حجم الطرح 2,544 مليون ريال سعودي (678 مليون دولار أمريكي).

تشتمل عملية الطرح العام الأولي على طرح 24,000,000 سهماً عادياً ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج، ويتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمون البائعون").

من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور عند الإدراج 30% من أسهم الشركة (24,000,000) من إجمالي أسهمها (80,000,000).

تم تخصيص كامل أسهم الطرح مبدئياً للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("فئات المشاركة"). وقد يتم تخفيضها إلى 21,600,000 سهماً (تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد (على النحو المحدد أدناه). وسيتم تعديل العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للمؤسسات وفقا لذلك بناء على حجم طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد.

سيكون للمواطنين السعوديين، والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المكتتبون الأفراد") حق الاكتتاب في الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد خلال الفترة بين 11 و13 أكتوبر 2023م (26 و28 ربيع الأول 1445هـ) وفقاً للسعر النهائي للطرح البالغ 106 ريال سعودي للسهم الواحد وذلك من خلال الجهات المستلمة وهي: البنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة").

سيكون طرح الأسهم للأفراد على النحو التالي:

يتعين على المكتتبين الأفراد إكمال نموذج اكتتاب الأفراد. ويمكن أيضاً للمكتتبين الأفراد الذين شاركوا في إحدى عمليات الاكتتاب السابقة الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهة المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: (1) أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و (2) لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.

الإطار الزمني المتوقع للطرح:

المحطات الرئيسية التاريخ (ميلادي) التاريخ (هجري) فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد على أساس السعر النهائي لأسهم الطرح 11/10/2023م – 13/10/2023هـ (11:59 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) 26/3/ 1445هـ - 28/3/2023هـ (11:59 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح 17/10/2023م 2/4/1445هـ إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) في أو قبل تاريخ 24/10/2023م في أو قبل تاريخ 9/4/1445هـ التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية السعودية من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء التداول عبر الصحف المحلية وموقع تداول السعودية الإلكتروني (www.saudiexchange.com)

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- انتهى -