المنامة، مملكة البحرين: أعلنت إس إليفن التعليمية وهي الشركة الاستثمارية المختصة في التنمية والتطوير عن طريق الاستثمار في المبادرات التعليمية المبتكرة والشراكة مع أفضل الخبرات العالمية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم، عن اطلاقها لمشروع توسعة لحرم جامعة ستراثكلايد – البحرين، وذلك في مباني هاربر هايتس التابعة لشركة انفراكورب، الشركة المتخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التميز الأكاديمي وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية في المملكة.

وقد حضر توقيع اتفاقية التوسعة كل من البروفيسور السير جيم ماكدونالد رئيس جامعة ستراثكلايد - اسكتلندا والسيد خالد الحمادي العضو المنتدب لاس إليفن القابضة والسيد هشام الريس رئيس مجلس إدارة شركة انفراكورب و السيد ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب.

حيث ستشهد الجامعة توسعة شاملة تشمل تجهيز مساحات جديدة مخصصة للتعليم العملي، بالإضافة إلى أربعة مختبرات حديثة متطورة لبرامج الهندسة الميكانيكية والهندسة الإلكترونية والكهربائية والهندسة الكيميائية والهندسة المدنية، معتمدةً على معايير الجامعة الأم في المملكة المتحدة، ويأتي هذا المشروع تماشيًا مع رؤية الجامعة لتلبية الطلب المتزايد على البرامج الأكاديمية والبحثية، ويشمل زيادة عدد الكوادر الأكاديمية والإدارية لتوفير الدعم اللازم لتطوير العملية التعليمية. كما ستُخصص مساحة تزيد عن 2000 متر مربع لتشمل مناطق للأجهزة المتخصصة ومساحات عمل تعاونية، مما يعزز التكامل بين التعليم والابتكار الصناعي.

وبهذه المناسبة، ذكر الدكتور عبدالله السادة، المدير العام لشركة إس إليفن التعليمية: "أننا نفخر بشراكتنا مع جامعة ستراثكلايد – البحرين لتقديم تجربة تعليمية مبتكرة. فهذه المرافق والمختبرات الجديدة ستعمل كمراكز للابتكار، مما يمكّن الطلاب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات الواقعية. وتعكس هذه التوسعة التزامنا الدائم برعاية منظومة تعليمية متطورة تتماشى تمامًا مع الأهداف الطموحة لمملكة البحرين، داعمة تطلعات المملكة نحو الابتكار والنمو الاقتصادي والتنافسية العالمية.”

كما أعرب البروفيسور ستيفن مكارثر رئيس جامعة ستراثكلايد – البحرين عن سعادته بهذه الخطوة الهامة والتوسعة الهادفة لتحقيق رؤية الجامعة في مملكة البحرين بالإضافة للنمو في البرامج الأكاديمية والبحثية المطروحة.

من جانبه، علق السيد ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، بالقول: "نحرص في شركة إنفراكورب على تبني رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز التعليم والابتكار في مملكة البحرين عبر مشاركتنا في هذا المشروع الاستراتيجي بتوسعة حرم جامعة ستراثكلايد – البحرين. كما نلتزم بتوفير حلول بنية تحتية متطورة تدعم أحدث التقنيات وترتقي بمستوى التعليم والبحث العلمي. وتُعَد شراكتنا مع جامعة ستراثكلايد وشركة إس إليفن التعليمية نموذجًا متميزًا في التعاون، مما ينعكس إيجابًا على رؤية المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما نسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلاب من مواجهة تحديات العصر والمنافسة على مستوى عالمي."

ومن المقرر إتمام المشروع قبل بداية العام الدراسي المقبل، مما يؤكد مكانة الجامعة كمنارة للتعليم والبحث العلمي في مملكة البحرين ويسهم في إعداد خريجين قادرين على دفع عجلة التقدم في مجالات الهندسة والتكنولوجيا على المستوى المحلي والعالمي.

لمزيد من المعلومات حول مشاريع إنفراكورب، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.infracorp.bh. تابع آخر أخبار الشركة عبر @infracorp.bh على إنستغرام، وInfracorp Bahrain على لينكدإن.

نبذة عن إس إليفن التعليمية:

شركة إس إليفن التعليمية هي شركة استثمارية رائدة تأسست في يناير ٢٠٢٤ تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم عن طريق الاستثمار في مبادرات تعليمية مبتكرة ذات أثر ومن خلال التعاون مع أفضل الخبرات العالمية والشراكة مع رواد وقادة الفكر التعليمي والنهج الأكاديمي والتقني والعملي بما يخدم جميع الأعمار. بالإضافة لترجمة الفهم العميق للتغيرات التي تطرأ على مشهد التعليم والعمل في مشاريع إس إليفن التعليمية وتعزيز شراكاتها.

نبذة عن انفراكورب:

انفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة تأسست في يناير 2022 برأسمال يصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير انفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتعتمد استراتيجية انفراكورب على الاستدامة وتحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة.

وتركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات، وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

-انتهى-

#بياناتشركات