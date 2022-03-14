دبي ، الامارات العربية المتحدة : بالتزامن مع إكسبو دبي ٢٠٢٠ وفي تطور مهم لمشروع "جبل جليد الامارات" الذي يتوقع أنه سيغير خريطة توزيع المياه حول العالم، تعلن شركة مكتب المستشار الوطني المحدودة عن تصديق مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة على براءة إختراع " خزانات الجبال الجليدية ".

حيث تم مؤخرا منح براءة الاختراع للمخترع الإماراتي المستشار عبد الله الشحي المدير التنفيذي ومؤسس مشروع جبل جليد الإمارات مما سيعزز ثقة المستثمرين في جدوى المشروع من الناحيتين التقنية والاقتصادية.

الجدير بالذكر أن مشروع " جبل جليد الإمارات “ لاقى أصداء واسعة حول العالم عند طرحه، حيث وقعت عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من المؤسسات العلمية والشركات المهتمة حول العالم، ويتوقع أن تكون الجبال الجليدية مصدر متجدد للمياه للمنطقة وعامل جذب سياحي فريد بعد أن يتم سحبها من جنوب الكرة الأرضية إلى سواحل دولة الإمارات.

وفي ظل الطلب العالمي المتزايد على مصادر جديدة للمياه بهدف تعزيز الأمن الغذائي ستحتدم المنافسة بين المؤسسات الاستثمارية وشركات المياه العالمية للإستثمار والاستحواذ على حصتها في هذا المشروع الواعد الذي يتوقع أن يحول الامارات إلى أحد أهم مصدري المياه العذبة في العالم، وتسعى الشركة حاليا لإجتذاب 9 ملايين دولار في الجولة الأولى من سلسلة الإستثمار.

"يأتي هذا الإعلان ليصادف إكسبو دبي ٢٠٢٠ الحدث الأهم لإطلاق وعرض أعظم الابتكارات التي شكلت العالم الذي نعيش فيه اليوم، حيث قدم معرض إكسبو الدولي على مدار ١٧٠ عامًا منصة مثالية لإطلاق الإختراعات؛ مثل التلفاز، الهاتف، الحاسبات، المكيفات والمركبات الهيدروجينية والعديد من الاختراعات؛ ونحن على يقين من أن إكسبو دبي ٢٠٢٠ سيواصل هذا التقليد وسيسجل التاريخ أنه ساهم في حل أحد أهم مشاكل البشرية الا وهي ندرة المياه عن طريق مشروع الجبل الجليدي. " الشحي

الاختراع الذي وصف بأنه أحد أهم إختراعات القرن يتعلق بتقنية متطورة لتغليف وتخزين ونقل الجبال جليدية عن طريق البحر بهدف توفير المياه العذبة للعالم، حيث توفر التقنية خزانات مرنة وعازلة للحرارة وفعالة من حيث التكلفة وبإستغلال الطاقة المتجددة في عملية نقل الجبال الجليدية، وسيساهم الاختراع في حل مشكلة ذوبان الجليد والتغلب على كافة العوائق المحتملة خلال فترة النقل إلى سواحل الإمارات, وسيتم الكشف عن تفاصيل أوفى عن التقنية في مؤتمر صحفي قريبا.

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عن مكتب المستشار الوطني المحدودة:

مكتب استشارات مقره مدينة مصدر بإدارة المستشار عبد الله الشحي الحاصل على عدة براءات اختراع في مجال المياه ومؤلف كتاب " الربع العامر " وهو متحدث في عدة مؤتمرات محلية ودولية، والشركة مختصة بالمشاريع البيئية والإبداعية.

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عبد الله الشحي

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