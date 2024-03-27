جدة، المملكة العربية السعودية: تعلن شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية ("شركة المطاحن الحديثة" أو "الشركة")، الشركة الوطنية ذات المكانة الرائدة والمرموقة في مجال إنتاج منتجات الدقيق والأعلاف الحيوانية، اليوم عن إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية عقب اكتمال الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح"). وسيتم تداول أسهم الشركة تحت الرمز 2284.

وقد طرحت الشركة 24,549,600 سهماً عادياً ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة بعـد الإدراج، تم بيعها من قبل المساهمين الرئيسيين ("المساهمون البائعون")، حيث تم تخصيص 90% من أسهم الطرح للمستثمرين من المؤسسات و10% للمستثمرين الأفراد. وكان قد تم تحديد السعر النهائي ("السعر النهائي للطرح") لأسهم الطرح ("الطرح") بواقع 48 ريال سعودي للسهم الواحد.

شهدت عملية بناء سجل الأوامر طلباً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليمين والدوليين المرموقين حيث شهدت طلبات بقيمة 150 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار أمريكي[1]) وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات بما يقارب 127 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة.

وكان عدد الأسهم التي تم تخصصيها لشريحة المستثمرين الأفراد هي 2,454,960 سهم، تمثل ما نستبه 10% من أسهم الطرح. وقد بلغ عدد المستثمرين الأفراد 966,707 مكتتب من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة ومن مواطنين دول الخليج، وبلغ حجم الطلبات 2,580 مليون ريال سعودي بسعر الاكتتاب البالغ 48 ريال سعودي للسهم الواحد، مما اسفر عن تغطية الاكتتاب من قبل المستثمرين الأفراد بواقع 21.9 مرة. ليبلغ إجمالي حجم الطرح 1,178 مليون ريال سعودي (314 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عن الإدراج تبلغ 3,928 مليون ريال سعودي (1,047 مليون دولار أمريكي).

وقال اسامه عشي، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الحديثة: "يشكل هذا اليوم علامة فارقة في مسيرة المطاحن الحديثة، حيث نحتفي ببداية رحلتنا كشركة مدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية، مما يعد شهادة على النجاح الباهر لطرحنا العام الأولي والطلب القوي من المستثمرين المؤسسين والأفراد على حد سواء.

تمت تغطية اكتتاب المؤسسات بما يقارب 127 مرة وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، كما تمت تغطية اكتتاب الأفراد بواقع 21.9 مرة، مما يدل على ثقة المستثمرين في المقومات الاستثمارية للشركة ونموذجها التشغيلي الرائد وفريقها الإداري القوي ذات الخبرة والكفاءة العالية وتميز استراتيجيتها الفعالة.

حققت الشركة، في نهاية عام 2022م، أعلى معدل نمو في حجم الحصة السوقية من سوق دقيق القمح بين شركات المطاحن الأخرى وتعد الشركة الرائدة من حيث الحصة السوقية في سوق الأعلاف الحيوانية بين شركات المطاحن.

تستند الشركة إلى أربع ركائز استراتيجية لمواصلة النمو من خلال تعزيز حصتها السوقية عبر فئات منتجاتها الثلاث، والاستثمار المستمر في القوى العاملة والتكنولوجيا، وتوسيع فئات منتجاتها، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة. يستند نهجنا على سجل حافل بالربحية، ونموذج أعمال مدر للنقد، واستدامة العوائد للمساهمين. نمضي قدماً بالتزام تام تجاه المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية 2030 والاستمرار في الابتكار، والتعاون للارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة وتحقيق اكتفائها الغذائي للأجيال القادمة."

وقد عينت المطاحن الحديثة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب، وشركة الإمارات دبي الوطنية كابيتال السعودية، كمدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. وعُينت شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهمين البائعين. كما عُين كل من البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي كجهات مستلمة.

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