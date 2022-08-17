أعلنت شركة الأڤنيوز - إحدى الشركات المملوكة لشركة الصروح للإدارة - عن تعيينها "لمجموعة ناس" كمقاول رئيسي لبدء الأعمال في بناء المرحلة الثانية من مشروع توسعة الأڤنيوز – البحرين الذي يهدف بتطوير مجال التسويق والترفيه في مملكة البحرين.

يشار الى أن مجموعة ناس من أبرز شركات المقاولات في المملكة وتمتلك الخبرة الواسعة لتنفيذ موجب العقد لمشروع توسعة الأڤنيوز – البحرين، حيث ستضيف المرحلة الثانية من المشروع مساحة قابلة للتأجير تبلغ 41,200 متر مربع، تتضمن 244 متجر، إلى جانب منطقتين ترفيهيتين، حلبة تزلج وسوبر ماركت، بالإضافة إلى مواقف سيارات في الطابق السفلي، لتبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في كلا المرحلتين حوالي 80,000 متر مربع.

سيتم البدء بالبناء خلال شهر سبتمبر 2022 بهدف إكمال المشروع في الربع الأول من عام 2024، وبعد الانتهاء، سيمتد المشروع المواجه للبحر ليضيف 600 متر غربًا على طول مياه خليج البحرين، ليصبح الأڤنيوز - البحرين أكبر مركز ترفيهي ذات واجهة بحرية بطول إجمالي حوالي 1.3 كم.

وصرح السيد وليد خالد الشريعان، عضو مجلس إدارة شركة الصروح للإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المباني "نحن فخورون بتوقيع هذا العقد والذي يعد استكمالا لخطط ورؤية شركة المباني وشركة الصروح الإدارية، حيث أن الأڤنيوز - البحرين يعد من الوجهات التجارية والسياحية الفريدة من نوعها في مملكة البحرين بواجهة بحرية خلابة".

وأضاف "تهدف خطط التوسع لدينا إلى تعزيز الأڤنيوز- البحرين كأحد أفضل الوجهات السياحية للمواطنين والمقيمين والسائحين ورجال الأعمال في منطقة خليج البحرين ومحافظة العاصمة، خاصة بعد افتتاح فندق "هيلتون جاردن إن- خليج البحرين " المتصل مباشرة بالأڤنيوز- البحرين، والذي يعد جزءًا من خطة التوسعة التي تهدف بتقديم تجربة مختلفة لا تتوقف عند التسوق فقط".

ستتضمن المرحلة الثانية من مشروع الأفنيوز - البحرين مناطق جديدة تتميز بتصاميم خلابة ستقدم بدورها تجربة تسوق حديثة ومتنوعة، وهي: الفوروم، غراند بلازا، إليكترا والسوق، بالإضافة إلى توسعة غراند أڤنيو

والذي يشهد حضورًا وإقبالًا كبيرًا من الزوار، وستمتلك كل منطقة طابعها الفريد الذي يتم التعبير عنه من خلال الأسلوب المعماري المستوحى من مفاهيم حديثة ومتنوعة، وسينعكس إنشاء هذه المراحل بشكل إيجابي على التنوع في المحلات والعلامات التجارية المختلفة. كما أن الأفنيوز – البحرين مستمر في تقدمه في السوق من خلال تقديم مستأجرين حصريين ومعدل إشغال يبلغ أكثر من 95% ، مع زيادة إقبال الزوار والتي تشير إلى زيادة إضافية بنسبة أكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي.

الجدير بالذكر أن الأڤنيوز – البحرين قد فاز بجائزة أفضل تصميم معماري في قطاع التجزئة على مستوى الوطن العربي ضمن مسابقة العقارات العربية والأفريقية 2018 – 2019، والتي تعد إحدى أهم المسابقات العقارية المتميزة في المنطقة والتي يتنافس من خلالها العديد من المشاريع العقارية ضمن شروط ومعايير تتعلق بمختلف فئات الجائزة.

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