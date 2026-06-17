الخدمة الجديدة تتيح لعملاء الأول للاستثمار تحقيق عوائد من استثماراتهم في الأسهم السعودية و توليد عوائد من محافظ استثمارية عالمية متنوعة مما يُعزز من خيارات الاستثمار التي تُقدمها

اختيار جي بي مورغان جاء بعد عملية تدقيق و تقييم استندت إلى خبراتها المحلية والحضور العالمي وبنيتها التقنية المتقدمة وإطارها المتين لإدارة المخاطر وعدد من المعايير الاستراتيجية والتشغيلية

الخطوة تعكس التزام الأول للاستثمار بتوسيع نطاق الحلول الاستثمارية وتعزيز القيمة المقدمة لعملائها بما يتيح لهم الاستفادة من فرص إضافية لتحقيق عوائد على محافظهم المحلية والعالمية

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت الأول للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الأول (SAB)، عن إطلاق خدمات إقراض الأوراق المالية لعملائها، وتعيين جي بي مورغان (J.P. Morgan) وكيلاً لعمليات إقراض الأسهم المحلية، في خطوة تعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق حلولها الاستثمارية وتعزيز القيمة المقدمة لعملائها.

وتعد هذه الحطوة محطة استراتيجية مهمة ضمن مسيرة الأول للاستثمار نحو تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الاستثمارية، مع التوسع مستقبلاً لتشمل عمليات إقراض الأصول العالمية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من فرص إضافية لتحقيق عوائد على محافظهم الاستثمارية المحلية والعالمية.

وجاء اختيار جي بي مورغان بعد عملية تقييم دقيقة وشاملة شملت عدداً من المعايير الاستراتيجية والتشغيلية، حيث تميزت المؤسسة بخبرتها العميقة في السوق المحلي، وانتشارها العالمي، وبنيتها التقنية المتقدمة، إلى جانب إطارها المتين لإدارة المخاطر، بما يتماشى مع التزام الأول للاستثمار بأعلى معايير الحوكمة وحماية مصالح العملاء.

كما تسهم هذه الخطوة في دعم تطور السوق المالية السعودية من خلال تعزيز البنية التحتية المرتبطة بإقراض الأوراق المالية، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده أسواق المال في المملكة، مدفوعاً بالإصلاحات التنظيمية ومبادرات تطوير القطاع المالي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

خطوة استراتيجية

وقال ماجد القحطاني، الرئيس التنفيذي للوساطة في الأول للاستثمار:" يمثل إطلاق خدمات إقراض الأوراق المالية خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الأول للاستثمار نحو تقديم حلول استثمارية متقدمة تلبي تطلعات عملائنا، وقد أصبحت هذه الخدمات اليوم جزءاً أساسياً من منظومة إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة، ونحن سعداء بتوفيرها وفق أعلى المعايير المؤسسي، وقد جاء اختيار جي بي مورغان بعد عملية تقييم دقيقة استندت إلى خبراتها المحلية والعالمية وقدراتها المتقدمة في إدارة المخاطر، ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاؤنا من الاستفادة من فرص تحقيق عوائد إضافية على محافظهم الاستثمارية المحلية والعالمية، بما يعزز القيمة المقدمة لهم ويدعم تطور السوق المالية السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

مكانة عالمية

من جانبه قال هاربريت بينز، المدير الإداري ورئيس أعمال تمويل الأوراق المالية للوكالات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في جي بي مورغان: "نفخر باختيارنا من قبل الأول للاستثمار للعمل كوكيل لعمليات إقراض الأوراق المالية، في وقت تواصل فيه السوق المالية السعودية تعزيز مكانتها على الساحة العالمية، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا العالمية وقدراتنا التقنية لدعم أهداف الأول للاستثمار وتوفير قيمة مضافة لعملائها، والمساهمة في تعزيز كفاءة السوق المالية السعودية وتطوير بنيتها التحتية".

حلول متكاملة

ويؤكد إطلاق خدمات إقراض الأوراق المالية التزام الأول للاستثمار بتقديم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الاستثمارية المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم تطور منظومة أسواق المال في المملكة.

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