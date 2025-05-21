تحقيق مبيعات بقيمة 13.6 مليون ريال عُماني في المرحلة الأولى من مشروع وادي زها، وطرح المرحلة الثانية خلال المعرض

مشروع 'وادي زها' من الأهلي صبور يحقق 50% من مستهدف مبيعات 2025 في أول 90 يومًا فقط "

القاهرة: سجلت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري اول مطور مصري في مدينة السلطان هيثم حضورًا لافتًا خلال مشاركتها في معرض عُمان العقاري 2025 الذي أقيم بمدينة مسقط، مؤكدة انطلاقتها القوية في السوق العُماني عبر مشروعها الأول في السلطنة، "وادي زها". واستحوذ المشروع على اهتمام الزوار والمستثمرين، بفضل تصميمه المعماري المبتكر وموقعه الاستثنائي في قلب مدينة السلطان هيثم، أول مدينة ذكية متكاملة في السلطنة، ليجسد مفهوم المجتمعات الذكية والمستدامة بمعايير عالمية تتماشى مع رؤية عُمان 2040.

كما استقبلت الشركة بقيادة المهندس أحمد صبور زيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، والوفد المرافق له خلال فعاليات المعرض، بحضور كبار المسؤولين العُمانيين، منهم بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد والدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العماني. وشملت الزيارة جناح الأهلي صبور بالمعرض، مما يعكس تطورات مشاريع الشركة في السلطنة وتعزيز التعاون بين البلدين في القطاع العقاري.

وخلال فعاليات المعرض الذي جمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء في القطاع العقاري بالمنطقة، أعلنت شركة الأهلي صبور عن تحقيق مبيعات قياسية في مشروع "وادي زها"، حيث تم بيع 185 وحدة سكنية من أصل 335 وحدة طرحت في المرحلة الأولى، بقيمة تجاوزت 13.6 مليون ريال عُماني. ويُمثّل هذا الرقم ما يعادل نحو 50% من مستهدف المبيعات السنوي البالغ 28 مليون ريال لعام 2025، وذلك خلال 90 يومًا من إطلاق المشروع الذي تبلغ استثماراته 90 مليون ريال عُماني. ويُعد هذا الإنجاز نقطة تحول هامة في سجل الشركة بالسوق العُماني، حيث أكدت وزارة الإسكان العُمانية أن الأهلي صبور هي أول مطور عقاري يحقق هذا المستوى الاستثنائي من المبيعات في مدينة السلطان هيثم، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وقوة الطلب على المشروع.

وتُجري شركة الأهلي صبور حاليًا مناقشات مثمرة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، لاستكشاف إمكانية الحصول على ثلاثة أراضٍ في بعض من أبرز الوجهات الحيوية في السلطنة، مثل الخوير داون تاون أو والجبل الأخضرأو مدينة صلالة الجديدة، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز توسعها الجغرافي وترسيخ حضورها الاستراتيجي على مستوى السلطنة، تأكيدًا على التزامها بالاستثمار طويل الأمد في السوق العُماني.

وبعد النجاح اللافت لمشروع "وادي زها" والنفاذ الكامل للمرحلة الأولى من الفلل والتاون هاوس، تعلن شركة الأهلي صبور عن الطرح الحصري للمرحلة الثانية من المشروع خلال فعاليات معرض عُمان العقاري. وتتضمن هذه المرحلة مجموعة متميزة من الفلل والتاون هاوس كاملة التشطيب والتأثيث بالكامل كعرض حصري للعملاء خلال فتره المعرض، لتوفر تجربة سكنية راقية بمعايير عالمية داخل بيئة متكاملة ومستدامة. وتعكس هذه الخطوة المكانة الرائدة لمشروع "وادي زها" داخل مدينة السلطان هيثم، أحد أبرز مكونات خطة الأهلي صبور الاستثمارية التي تشمل تطوير ثلاث مشروعات رئيسية: وادي زها، وادي صفا، وادي تالا، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 100 فدان (420 ألف متر مربع). وتتمتع هذه المشروعات مجتمعة بأكبر إطلالة مباشرة على الحديقة المركزية في مدينة السلطان هيثم، بطول يصل إلى 330 مترًا، ما يجسد رؤية الأهلي صبور الطموحة والتزامها الراسخ بالاستثمار طويل الأمد في تطوير المنطقة ودعم نموها المستقبلي.

وفي إطار فعاليات المعرض، شارك المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور في جلسة نقاشية إلى جانب نخبة من أبرز قيادات القطاع العقاري في المنطقة، من بينهم المهندس هشام طلعت مصطفى.

وخلال الجلسة، استعرض صبور رؤية الأهلي صبور للتوسع الإقليمي، قائلاً:"تُعد مشاركتنا في معرض عُمان العقاري امتدادًا لرؤيتنا التوسعية في المنطقة، والتي تأتي ضمن استراتيجية الأهلي صبور للتوسع الخارجي ونقل خبراتنا المتراكمة إلى أسواق جديدة. ويمثل مشروع "وادي زها" محطة فارقة في مشروعاتنا الخارجية، ويجسد فلسفتنا في تطوير مجتمعات متكاملة، حديثة، ومستدامة تنسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. فهذا المشروع ليس مجرد تطوير عمراني، بل مجتمع نابض بالحياة يجمع بين أصالة التراث العُماني والتطور المعماري الحديث. ونعمل على تأسيس بنية تحتية قوية ومستدامة تضمن نموًا طويل الأمد وازدهارًا حقيقيًا للأجيال القادمة، مع التزامنا بأن نكون شريكًا فاعلًا في دعم التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في السلطنة."

وأضاف "يشهد السوق العقاري الخليجي نموًا متسارعًا، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى نحو 252.8 مليار دولار بحلول عام 2033، ما يعكس أهمية المشاريع الطموحة والمخططة بعناية مثل "وادي زها"، والتي تلبي تطلعات المستثمرين وتواكب التوسع العمراني." وفي سلطنة عُمان، بدأت ثمار هذا النمو تظهر بوضوح، حيث سجل التداول العقاري رقمًا قياسيًا بلغ 3.3 مليار ريال عُماني خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات السكنية إلى 6.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. ويُعزز هذا النمو عوامل عدة، من بينها استمرار نمو الاقتصاد الوطني وارتفاع عدد السكان بنسبة 2% خلال عام 2024 ليصل إلى 5.268 مليون نسمة، ما يؤكد فرص النمو الواعدة للقطاع العقاري في السلطنة."

الجدير بالذكر أن شركة الأهلي صبور تمتلك ثلاثة مشاريع رئيسية في مدينة السلطان هيثم، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 440 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل حوالي 45 مليار جنيه مصري)، ويصل عدد الوحدات السكنية إلى نحو 3,500 وحدة، موزعة على مساحة إجمالية تقارب 100 فدان. تشمل هذه المشاريع: "وادي زها"، و"وادي صفا"، و"وادي تالا"، حيث تم إطلاق "وادي زها" كأول مشروع من بين هذه المشاريع الثلاثة، ويقع على مساحة 23 فدانًا. ونتيجة للطلب المتزايد على المشروع، تم الإعلان عن زيادة عدد وحدات المرحلة الأولى من 760 إلى 950 وحدة سكنية وفيلات بمساحات متنوعة. ويعكس تصميم "وادي زها" التزام شركة الأهلي صبور بتقديم مجتمعات سكنية متكاملة تلبي تطلعات العائلات والمستثمرين في السوق العُماني، وتعزز مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة.

نبذة عن شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري

شركة الأهلي صبور هي واحدة من أقوى الكيانات المصرية وأكثرها تأثيرًا في مجال التطوير العقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري. تمتلك الشركة محفظة عقارية ضخمة تصل الي 4,115 فدان، موزعة على أكثر من 65 مشروعًا متنوعًا في مواقع استراتيجية تشمل شرق وغرب القاهرة، الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى حضور بارز في السوق العربي. تشمل هذه المشروعات مجتمعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها علامة فارقة في قطاع التطوير المتكامل والخيار الأول لأكثر من 40,000 أسرة.

كجزء من رؤيتها للتوسع والهيمنة على السوق العقاري، أسست الأهلي صبور 19 شركة تابعة تقدم باقة من المنتجات والخدمات وحلولًا متكاملة تحت مظلة المجموعة، مما يعزز مكانتها كمنصة شاملة للتطوير العقاري المتطور.

ومن ضمن مساعي الأهلي صبور لترسيخ ريادتها الإقليمية وتصدير نموذجها الناجح في بناء المجتمعات الذكية المتكاملة، أطلقت الشركة مشروع "وادي زها" في سلطنة عُمان، والذي يُعد أول حضور لها خارج السوق المصري، وأول مراحل مدينة ذكية متكاملة تُقام على مساحة تقارب 100 فدان في مدينة السلطان هيثم. يضم المشروع أكثر من 3,500 وحدة سكنية، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 90 مليون ريال عُماني، ويعكس التزام الأهلي صبور بالتوسع المستدام ونقل خبراتها إلى أسواق جديدة مع الحفاظ على أعلى معايير الابتكار وجودة الحياة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:https://alahlysabbour.com/en

-انتهى-

#بياناتشركات